https://ria.ru/20230524/govor-1873713068.html

В России создан сетевой электронный словарь вятских говоров

В России создан сетевой электронный словарь вятских говоров - РИА Новости, 24.05.2023

В России создан сетевой электронный словарь вятских говоров

День славянской письменности и культуры отмечается в России 24 мая. К этому дню специалисты ВятГУ завершили подготовку "Сетевого электронного словаря вятских... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T09:00

2023-05-24T09:00

2023-05-24T09:00

культура

общество

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вятский государственный университет

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. День славянской письменности и культуры отмечается в России 24 мая. К этому дню специалисты ВятГУ завершили подготовку "Сетевого электронного словаря вятских говоров". Разработка также станет подарком вуза жителям региона к 650-летию города Кирова, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Основой сервиса послужил "Тематический словарь вятских говоров", подготовленный коллективом сотрудников факультета филологии и медиакоммуникаций Вятского государственного университета (ВятГУ) и опубликованный в 2013 году."Без диалектов язык теряет нечто важное, иссушается, оскудевает. Понимание этого подвигло нас к созданию учебного словаря. Он адресован прежде всего учителям, школьникам, студентам; может служить учебным и справочным пособием, использоваться при подготовке курсовых и дипломных работ", – рассказала ответственный редактор издания Зоя Сметанина.Небольшой тираж издания и его востребованность в образовательных организациях региона побудили составителей создать его электронную версию. Для этого филологи объединили усилия с веб-разработчиками ВятГУ и сотрудниками Научно-исследовательской археологической лаборатории (НИАЛ) вуза, накопившими значительный опыт представления результатов исследований в формате геоинформационных систем.Итогом проведенной работы стал сайт, на котором представлена карта с примерами специфики вятских говоров по районам Кировской области. Ключевой блок информации составляют диалектные слова. С ними можно знакомиться разными способами: узнавая значение с помощью поисковика, выбирая из интересующих тематических категорий, либо отталкиваясь от географии использования – одного или нескольких районов. Вариантов работы с сервисом несколько – их можно комбинировать, превращая изучение диалектов в увлекательное занятие.По мнению создателей, особую ценность для пользователей представляет возможность произвести поиск по любому общеупотребительному слову и получить перечень диалектных вариантов с возможным просмотром географии их употребления.Например, внесение в строку поиска слова "разговорчивый" выдает такие варианты, как "бахарник", "бахорливый", "важий", "наречистый", "разговористый". Соответствующие отметки появляются и на карте, и пользователь видит, жители каких населенных пунктов используют эти диалектные слова. При этом все просмотренные варианты можно сохранить в личный словарик и обращаться к нему по мере необходимости.Сейчас "Сетевой электронный словарь вятских говоров" включает без малого три тысячи слов. В дальнейшем их число будет увеличено, база данных расширится, сообщил веб-разработчик, доцент кафедры фундаментальной математики ВятГУ Роман Марков.Создатели словаря считают, что его значение невозможно переоценить, ведь диалекты – это важнейшая часть народной культуры, передающая содержание и особенности жизни многих людей и поколений. Ознакомление с диалектами помогает людям глубже понять своеобразие российских традиций и ценностей, приблизиться к расшифровке культурного кода россиянина. Кроме того, работа с уникальной картой может стать видом приятного и полезного семейного досуга.В будущем междисциплинарная команда ВятГУ предполагает представить в подобном формате и 12-томный словарь вятских говоров – плод многолетних научных исследований филологов вуза."В перспективе мы видим создание единого портала, который объединит результаты работы разных исследователей. Разнообразие диалектов может быть представлено наряду с картой памятников культурного наследия региона, работа которой ведется в настоящее время. Мы понимаем, что пользователям будет удобно получать максимум информации, относящейся к разным аспектам изучения культурного кода россиянина, из одного источника", – рассказал РИА Новости заведующий НИАЛ ВятГУ Алексей Кайсин.Разработка ВятГУ стала частью подпроекта "Культурный код россиянина" стратегического проекта вуза "Гармоничная личность", который реализуется в рамках программы "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20230515/slovar-1871856719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование, вятский государственный университет, россия, киров