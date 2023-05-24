Рейтинг@Mail.ru
В России создан сетевой электронный словарь вятских говоров - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:00 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/govor-1873713068.html
В России создан сетевой электронный словарь вятских говоров
В России создан сетевой электронный словарь вятских говоров - РИА Новости, 24.05.2023
В России создан сетевой электронный словарь вятских говоров
День славянской письменности и культуры отмечается в России 24 мая. К этому дню специалисты ВятГУ завершили подготовку "Сетевого электронного словаря вятских... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T09:00
2023-05-24T09:00
культура
общество
социальный навигатор
сн_образование
вятский государственный университет
россия
киров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873700504_0:94:1391:876_1920x0_80_0_0_9c6b4406d240e78af34e6f6123c8c919.png
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. День славянской письменности и культуры отмечается в России 24 мая. К этому дню специалисты ВятГУ завершили подготовку "Сетевого электронного словаря вятских говоров". Разработка также станет подарком вуза жителям региона к 650-летию города Кирова, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Основой сервиса послужил "Тематический словарь вятских говоров", подготовленный коллективом сотрудников факультета филологии и медиакоммуникаций Вятского государственного университета (ВятГУ) и опубликованный в 2013 году."Без диалектов язык теряет нечто важное, иссушается, оскудевает. Понимание этого подвигло нас к созданию учебного словаря. Он адресован прежде всего учителям, школьникам, студентам; может служить учебным и справочным пособием, использоваться при подготовке курсовых и дипломных работ", – рассказала ответственный редактор издания Зоя Сметанина.Небольшой тираж издания и его востребованность в образовательных организациях региона побудили составителей создать его электронную версию. Для этого филологи объединили усилия с веб-разработчиками ВятГУ и сотрудниками Научно-исследовательской археологической лаборатории (НИАЛ) вуза, накопившими значительный опыт представления результатов исследований в формате геоинформационных систем.Итогом проведенной работы стал сайт, на котором представлена карта с примерами специфики вятских говоров по районам Кировской области. Ключевой блок информации составляют диалектные слова. С ними можно знакомиться разными способами: узнавая значение с помощью поисковика, выбирая из интересующих тематических категорий, либо отталкиваясь от географии использования – одного или нескольких районов. Вариантов работы с сервисом несколько – их можно комбинировать, превращая изучение диалектов в увлекательное занятие.По мнению создателей, особую ценность для пользователей представляет возможность произвести поиск по любому общеупотребительному слову и получить перечень диалектных вариантов с возможным просмотром географии их употребления.Например, внесение в строку поиска слова "разговорчивый" выдает такие варианты, как "бахарник", "бахорливый", "важий", "наречистый", "разговористый". Соответствующие отметки появляются и на карте, и пользователь видит, жители каких населенных пунктов используют эти диалектные слова. При этом все просмотренные варианты можно сохранить в личный словарик и обращаться к нему по мере необходимости.Сейчас "Сетевой электронный словарь вятских говоров" включает без малого три тысячи слов. В дальнейшем их число будет увеличено, база данных расширится, сообщил веб-разработчик, доцент кафедры фундаментальной математики ВятГУ Роман Марков.Создатели словаря считают, что его значение невозможно переоценить, ведь диалекты – это важнейшая часть народной культуры, передающая содержание и особенности жизни многих людей и поколений. Ознакомление с диалектами помогает людям глубже понять своеобразие российских традиций и ценностей, приблизиться к расшифровке культурного кода россиянина. Кроме того, работа с уникальной картой может стать видом приятного и полезного семейного досуга.В будущем междисциплинарная команда ВятГУ предполагает представить в подобном формате и 12-томный словарь вятских говоров – плод многолетних научных исследований филологов вуза."В перспективе мы видим создание единого портала, который объединит результаты работы разных исследователей. Разнообразие диалектов может быть представлено наряду с картой памятников культурного наследия региона, работа которой ведется в настоящее время. Мы понимаем, что пользователям будет удобно получать максимум информации, относящейся к разным аспектам изучения культурного кода россиянина, из одного источника", – рассказал РИА Новости заведующий НИАЛ ВятГУ Алексей Кайсин.Разработка ВятГУ стала частью подпроекта "Культурный код россиянина" стратегического проекта вуза "Гармоничная личность", который реализуется в рамках программы "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20230515/slovar-1871856719.html
россия
киров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873700504_116:0:1312:897_1920x0_80_0_0_72a4229434142e3b55c44ba24d9ca189.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, социальный навигатор, сн_образование, вятский государственный университет, россия, киров
Культура, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Вятский государственный университет, Россия, Киров

В России создан сетевой электронный словарь вятских говоров

Страница сетевого электронного словаря вятских говоров в окне браузере компьютера
Страница сетевого электронного словаря вятских говоров в окне браузере компьютера
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. День славянской письменности и культуры отмечается в России 24 мая. К этому дню специалисты ВятГУ завершили подготовку "Сетевого электронного словаря вятских говоров". Разработка также станет подарком вуза жителям региона к 650-летию города Кирова, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Основой сервиса послужил "Тематический словарь вятских говоров", подготовленный коллективом сотрудников факультета филологии и медиакоммуникаций Вятского государственного университета (ВятГУ) и опубликованный в 2013 году.
«
"Без диалектов язык теряет нечто важное, иссушается, оскудевает. Понимание этого подвигло нас к созданию учебного словаря. Он адресован прежде всего учителям, школьникам, студентам; может служить учебным и справочным пособием, использоваться при подготовке курсовых и дипломных работ", – рассказала ответственный редактор издания Зоя Сметанина.
© Фото : Пресс-служба ВятГУСловарь бумажный
Словарь бумажный - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : Пресс-служба ВятГУ
Словарь бумажный
Небольшой тираж издания и его востребованность в образовательных организациях региона побудили составителей создать его электронную версию. Для этого филологи объединили усилия с веб-разработчиками ВятГУ и сотрудниками Научно-исследовательской археологической лаборатории (НИАЛ) вуза, накопившими значительный опыт представления результатов исследований в формате геоинформационных систем.
Итогом проведенной работы стал сайт, на котором представлена карта с примерами специфики вятских говоров по районам Кировской области. Ключевой блок информации составляют диалектные слова. С ними можно знакомиться разными способами: узнавая значение с помощью поисковика, выбирая из интересующих тематических категорий, либо отталкиваясь от географии использования – одного или нескольких районов. Вариантов работы с сервисом несколько – их можно комбинировать, превращая изучение диалектов в увлекательное занятие.
Словарь - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
В России подготовят новый словарь в рамках закона о защите русского языка
15 мая, 13:57
По мнению создателей, особую ценность для пользователей представляет возможность произвести поиск по любому общеупотребительному слову и получить перечень диалектных вариантов с возможным просмотром географии их употребления.
Например, внесение в строку поиска слова "разговорчивый" выдает такие варианты, как "бахарник", "бахорливый", "важий", "наречистый", "разговористый". Соответствующие отметки появляются и на карте, и пользователь видит, жители каких населенных пунктов используют эти диалектные слова. При этом все просмотренные варианты можно сохранить в личный словарик и обращаться к нему по мере необходимости.
Сейчас "Сетевой электронный словарь вятских говоров" включает без малого три тысячи слов. В дальнейшем их число будет увеличено, база данных расширится, сообщил веб-разработчик, доцент кафедры фундаментальной математики ВятГУ Роман Марков.
Создатели словаря считают, что его значение невозможно переоценить, ведь диалекты – это важнейшая часть народной культуры, передающая содержание и особенности жизни многих людей и поколений. Ознакомление с диалектами помогает людям глубже понять своеобразие российских традиций и ценностей, приблизиться к расшифровке культурного кода россиянина. Кроме того, работа с уникальной картой может стать видом приятного и полезного семейного досуга.
© Фото : Пресс-служба ВятГУКоманда проекта
Команда проекта - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : Пресс-служба ВятГУ
Команда проекта
В будущем междисциплинарная команда ВятГУ предполагает представить в подобном формате и 12-томный словарь вятских говоров – плод многолетних научных исследований филологов вуза.
"В перспективе мы видим создание единого портала, который объединит результаты работы разных исследователей. Разнообразие диалектов может быть представлено наряду с картой памятников культурного наследия региона, работа которой ведется в настоящее время. Мы понимаем, что пользователям будет удобно получать максимум информации, относящейся к разным аспектам изучения культурного кода россиянина, из одного источника", – рассказал РИА Новости заведующий НИАЛ ВятГУ Алексей Кайсин.
Разработка ВятГУ стала частью подпроекта "Культурный код россиянина" стратегического проекта вуза "Гармоничная личность", который реализуется в рамках программы "Приоритет-2030".
 
КультураОбществоСоциальный навигаторСН_ОбразованиеВятский государственный университетРоссияКиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала