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В ЕАЭС гостиницы будут получать звезды по единым стандартам - РИА Новости, 24.05.2023
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Туризм
 
17:28 24.05.2023 (обновлено: 18:38 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/gostinitsy-1873834304.html
В ЕАЭС гостиницы будут получать звезды по единым стандартам
В ЕАЭС гостиницы будут получать звезды по единым стандартам - РИА Новости, 24.05.2023
В ЕАЭС гостиницы будут получать звезды по единым стандартам
На сессии по туризму "Открываем Евразию" в рамках II Евразийского экономического форума обсудили введение единых стандартов сервиса и классификации гостиниц на... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:28
2023-05-24T18:38
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
гостиницы
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. На сессии по туризму "Открываем Евразию" в рамках II Евразийского экономического форума обсудили введение единых стандартов сервиса и классификации гостиниц на территории ЕАЭС, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.По мнению экспертов, это будет способствовать, в том числе, масштабированию турпотока.Как уточняется в сообщении, работа по введению единых стандартов ведется на площадке Евразийской экономической комиссии. Взаимодействие стран Союза в этой сфере позволит создать комфортные условия пребывания для туристов на территории ЕАЭС, а также будет способствовать созданию качественной инфраструктуры и повышению безопасности отдыха."На площадке Евразийской экономической комиссии важно продолжить активную работу проведения единообразия стандартов качества оказания туристических услуг. Если мы ставим перед собой цель создать единое туристическое пространство, а мы такую цель перед собой ставим, то и стандарты оказания, качества услуг должны быть едиными, чтобы туристы, понимая, куда они хотят поехать, знали, что четыре звезды в России – это тоже самое, что четыре звезды во всех остальных странах Союза", – отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.Директор Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии Ернар Бакенов отметил, что в настоящее время завершается подготовка анализа сопоставимости стандартов качества туристических услуг. Итоги, по его словам, лягут в основу соответствующих рекомендаций, которые будут выпущены комиссией.Россия, в частности, поделилась опытом введения ГОСТов, в том числе, на услуги пляжей, требований к обеспечению безопасности туристов, услуг детского туризма, кемпингов и туристских услуг, предоставляемых на особо охраняемых территориях.На сессии также обсудили сотрудничество стран-участниц ЕАЭС при разработке и реализации двусторонних и многосторонних проектов. Так, к запуску планируется межгосударственный трансграничный маршрут, объединяющий популярные горнолыжные курорты России, Казахстана и Узбекистана – "Роза Хутор", "Шымбулак" и "Амирсой", а также Интеграционный туристический маршрут Марий Эл – Белоруссия.
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туризм, новости - туризм, туристы, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Гостиницы
В ЕАЭС гостиницы будут получать звезды по единым стандартам

Страны-участницы ЕАЭС перейдут на единые стандарты сервиса и классификации гостиниц

© Depositphotos.com / ifeelstockВывеска четырехзвездочного отеля
Вывеска четырехзвездочного отеля - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Depositphotos.com / ifeelstock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. На сессии по туризму "Открываем Евразию" в рамках II Евразийского экономического форума обсудили введение единых стандартов сервиса и классификации гостиниц на территории ЕАЭС, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
По мнению экспертов, это будет способствовать, в том числе, масштабированию турпотока.
Как уточняется в сообщении, работа по введению единых стандартов ведется на площадке Евразийской экономической комиссии. Взаимодействие стран Союза в этой сфере позволит создать комфортные условия пребывания для туристов на территории ЕАЭС, а также будет способствовать созданию качественной инфраструктуры и повышению безопасности отдыха.
"На площадке Евразийской экономической комиссии важно продолжить активную работу проведения единообразия стандартов качества оказания туристических услуг. Если мы ставим перед собой цель создать единое туристическое пространство, а мы такую цель перед собой ставим, то и стандарты оказания, качества услуг должны быть едиными, чтобы туристы, понимая, куда они хотят поехать, знали, что четыре звезды в России – это тоже самое, что четыре звезды во всех остальных странах Союза", – отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
Директор Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии Ернар Бакенов отметил, что в настоящее время завершается подготовка анализа сопоставимости стандартов качества туристических услуг. Итоги, по его словам, лягут в основу соответствующих рекомендаций, которые будут выпущены комиссией.
Россия, в частности, поделилась опытом введения ГОСТов, в том числе, на услуги пляжей, требований к обеспечению безопасности туристов, услуг детского туризма, кемпингов и туристских услуг, предоставляемых на особо охраняемых территориях.
На сессии также обсудили сотрудничество стран-участниц ЕАЭС при разработке и реализации двусторонних и многосторонних проектов. Так, к запуску планируется межгосударственный трансграничный маршрут, объединяющий популярные горнолыжные курорты России, Казахстана и Узбекистана – "Роза Хутор", "Шымбулак" и "Амирсой", а также Интеграционный туристический маршрут Марий Эл – Белоруссия.
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