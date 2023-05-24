https://ria.ru/20230524/gosdolg-1873692478.html

Дефолт подкрался незаметно: Украина ответит за доллар

Дефолт подкрался незаметно: Украина ответит за доллар - РИА Новости, 24.05.2023

Дефолт подкрался незаметно: Украина ответит за доллар

Республиканцы и демократы в США никак не могут договориться насчет потолка госдолга. Стране, непонятно почему называющей себя первой экономикой мира, уже через... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T08:00

2023-05-24T08:00

2023-05-24T08:00

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Республиканцы и демократы в США никак не могут договориться насчет потолка госдолга. Стране, непонятно почему называющей себя первой экономикой мира, уже через неделю светит совершенно реальный дефолт. В связи с этим американцы задались вопросом, стоит ли им и дальше спонсировать Украину.Обозреватель влиятельного издания Hill отметил, что "задержки, вызванные… тупиковой ситуацией с потолком долга и неопределенными последствиями предстоящего контрнаступления Украины, отложили серьезные разговоры о следующем раунде финансирования". Можно рассматривать это как нехитрый шантаж Вашингтона в отношении его прокси-казаков — утром, мол, контрнаступление, а вечером деньги. Однако в том, что тема Украины всплывает вместе с темой дефолта, есть и другой, более серьезный смысл.Нетрудно заметить, что каждый большой экономический кризис в США имеет рукотворное происхождение. На нем бодро и быстро обогащается несколько семей, корпораций и банков, в то время как простые американские граждане массово разоряются, а потом выбрасываются из окон или заедают депрессию опиоидами.Очень хорошо это было видно в 2008 году, когда такие банки, как Goldman Sachs, получали из госбюджета сотни миллиардов долларов, успешно поправляя свой баланс за счет обанкротившихся налогоплательщиков.Но чтобы граждане США не очень возмущались, им каждый раз придумывают некую фишечку, объясняющую, почему они на этот раз потеряли дом, работу и пенсионные накопления. Очень часто это война.Великую рецессию 2008-го объясняли (помимо ипотечного кризиса) расходами США на войны в Ираке и Афганистане. Кризис доткомов в нулевых — излишними тратами на уничтожение Югославии.Но самым известным примером такого рода стала вьетнамская война. Дело в том, что в начале 1970-х США накрыл очередной экономический кризис. Инфляция, рост госдолга, обесценивание доллара, массовые возмущения граждан. Страну лихорадило так, что президенту Никсону пришлось объявить, что американский доллар больше не обеспечивается золотом.Для любой нормальной страны мира это означало бы дефолт, но тогда, в начале 70-х, ведущие мировые игроки согласились на новые правила игры — доллар был слишком удобен для международных расчетов. Но даже обесценивание доллара не помогло: из экономического кризиса Штаты вылезли только в 80-е.Кого можно было обвинить в жестокой рецессии 70-х? Ну разумеется, Южный Вьетнам. Внезапно выяснилось, что местные руководители, считавшие себя лучшими друзьями Вашингтона, все как один коррупционеры. Что их подельники из Пентагона распиливали и откатывали как не в себя. Что на вьетнамскую войну бессмысленно угрохана куча денег. Конгресс США отказался спонсировать южных вьетнамцев, американцы удрали из Сайгона."Вьетнамская война… создала платежный дефицит США, что привело к девальвации доллара и концу Бреттон-Вудской системы", — сообщила в 1973 году The New York Times. Что оставалось читателям, как не поверить газете?Сегодняшняя экономическая ситуация в США существенно хуже, чем в начале 1970-х. Инфляция выше в полтора раза, госдолг вырос в тридцать раз. Покупательная способность доллара упала ниже плинтуса — дом, который в 1970-м стоил тридцать тысяч долларов, сегодня продают за полмиллиона. К тому же полвека назад у США было свое производство, а с тех пор многие мощности были выведены за границу.И самое главное — в мире практически не осталось стран, которые захотят спасать американский доллар и американскую же экономику. Кому оно надо? Закупишься американскими облигациями, а их раз — и заморозят. И тут вновь звучит слово "дефолт".Нет ничего удобнее для Вашингтона, чем переложить все экономические трудности — в том числе и дефолт по госдолгу — на Украину. Тут можно резонно возразить: а причем тут вообще Киев? Десятки миллиардов, выделенные на войну с Россией вашингтонским режимом, — это же вообще ни о чем, это капля в море.Однако вьетнамская война тоже обходились американскому бюджету достаточно дешево. По несколько миллиардов в год, не больше пяти процентов от всего военного бюджета. Казалось бы, сущие копейки.Просто Вьетнам был в центре медийного внимания. Про него писали, говорили, снимали фильмы, выходили на демонстрации. Элитам США, устроившим в свою пользу очередной кризис, очень легко было списать на вьетнамскую войну и инфляцию, и безработицу, и массовые банкротства, и обесценивание доллара.Сейчас в фокусе внимания всего мира находится Украина. Новостные агентства, затаив дыхание, следят за перемещениями ее топ-менеджера в зеленой майке. Редакторы всех мировых СМИ, проклиная свою судьбу, транскрибируют на родной язык заковыристые топонимы типа "Авдеевка" или "Артемовск".Возможно, Зеленскому (с его профессиональными девиациями) кажется, что это вершина славы. На самом деле так разукрашивают жертвенное животное перед тем, как перерезать ему горло.Не в этом году, так в следующем американцы неизбежно назначат Украину ответственной за свой экономический кризис. Потребуют и возврата долгов, и платы за лендлиз — да с процентами. Там платить не выплатить на десятилетия вперед, с этим все ясно.Гораздо интереснее другое: пятьдесят лет тому назад американцы обесценили доллар, отвязав его от золота. Что с ним, ввиду его токсичности, будут делать сегодня?

https://ria.ru/20230522/gosdolg-1873519664.html

https://ria.ru/20230521/gosdolg-1873281341.html

https://ria.ru/20230523/defolt-1873522011.html

https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html

https://ria.ru/20230523/ukraina-1873544643.html

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