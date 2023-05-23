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В США сообщили неприятную новость для Украины - РИА Новости, 23.05.2023
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04:59 23.05.2023 (обновлено: 10:38 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/gosdolg-1873527931.html
В США сообщили неприятную новость для Украины
В США сообщили неприятную новость для Украины - РИА Новости, 23.05.2023
В США сообщили неприятную новость для Украины
Военное спонсирование и финансирование Украины могут временно прекратить на неопределенный срок из-за разбирательств в США с потолком государственного долга,... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T04:59
2023-05-23T10:38
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Военное спонсирование и финансирование Украины могут временно прекратить на неопределенный срок из-за разбирательств в США с потолком государственного долга, пишет Hill."Законодатели говорят, что задержки, вызванные продолжающейся тупиковой ситуацией с потолком долга и неопределенными последствиями предстоящего контрнаступления Украины, отложили серьезные разговоры о следующем раунде финансирования", — сообщил обозреватель издания Брэд Дресс.Он также добавил, что в четверг Пентагон обнаружил ошибку в учете, которая высвободила дополнительные три миллиарда долларов, однако оставшиеся средства составляют менее 14 миллиардов. По некоторым оценкам, этой суммы Киеву может хватить не дольше чем до сентября.Кроме того, член палаты представителей Билл Китинг заявил, что дальнейшее спонсирование Киева будет зависеть от успехов контрнаступления. При этом, по его мнению, у Украины "достаточно средств на ближайшее время".Еще в январе сумма госдолга достигла установленного потолка в 31,381 триллиона долларов. Теперь Белый дом требует от конгресса поднять эту планку безо всяких условий, но палата представителей, большинство в которой принадлежит республиканцам, увязывает этот шаг с необходимостью сократить бюджетные расходы.
https://ria.ru/20230523/davlenie-1873525088.html
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цены на нефть, украина, киев, сша, госдолг сша, в мире
Цены на нефть, Украина, Киев, США, госдолг США, В мире
В США сообщили неприятную новость для Украины

Hill: финансирование Киева откладывается из-за разбирательств в США с госдолгом

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Военное спонсирование и финансирование Украины могут временно прекратить на неопределенный срок из-за разбирательств в США с потолком государственного долга, пишет Hill.
«
"Законодатели говорят, что задержки, вызванные продолжающейся тупиковой ситуацией с потолком долга и неопределенными последствиями предстоящего контрнаступления Украины, отложили серьезные разговоры о следующем раунде финансирования", — сообщил обозреватель издания Брэд Дресс.
Он также добавил, что в четверг Пентагон обнаружил ошибку в учете, которая высвободила дополнительные три миллиарда долларов, однако оставшиеся средства составляют менее 14 миллиардов. По некоторым оценкам, этой суммы Киеву может хватить не дольше чем до сентября.
Кроме того, член палаты представителей Билл Китинг заявил, что дальнейшее спонсирование Киева будет зависеть от успехов контрнаступления. При этом, по его мнению, у Украины "достаточно средств на ближайшее время".
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