https://ria.ru/20230524/germaniya-1873889258.html

Юрист рассказал, что значит признание россиянина в ФРГ неблагонадежным

Юрист рассказал, что значит признание россиянина в ФРГ неблагонадежным - РИА Новости, 24.05.2023

Юрист рассказал, что значит признание россиянина в ФРГ неблагонадежным

В Германии признано законным отстранение гражданина РФ от работы в аэропорте по причине "неблагонадежности" ввиду его пророссийских взглядов и службы в... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T15:57

2023-05-24T15:57

2023-05-24T15:57

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БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. В Германии признано законным отстранение гражданина РФ от работы в аэропорте по причине "неблагонадежности" ввиду его пророссийских взглядов и службы в российской армии в прошлом, если это решение не удастся опротестовать, то это станет прецедентом для увольнения русских на основании их происхождения, заявил РИА Новости адвокат россиянина Маркус Байзихьт. Ранее супруга мужчины Елена Колбасникова сообщила РИА Новости, что конституционный суд Германии отклонил иск её мужа - гражданина РФ - отстраненного от работы механиком в транспортной службе UPS в аэропорте Кёльн-Бонн по причине "неблагонадежности", которая по оценке земельных властей проистекает из его пророссийской позиции, организации гумпомощи Донбассу и воинского звания старшего лейтенанта в запасе. "Если это правоприменение станет окончательным и не подлежащим обжалованию решением, то это будет прецедентным случаем, после которого россияне или русские немцы не смогут работать на таких инфраструктурных объектах, как аэропорты. Совершенно очевидно, что это проявление русофобии, которой в таком виде в этой стране ещё пока не наблюдалось", - сообщил защищающий интересы мужчины в суде Байзихьт. По словам юриста, его клиента демонстративно "наказывают", потому что он свободно высказывал своё мнение, в то время как в его "благонадежности" за прошедшие годы ни у работодателя, ни у администрации аэропорта не возникало никаких сомнений. "До отклонения обжалования, в земельном правительстве состоялись слушания, где, если немного упростить, главной содержательной частью аргументации стало то, что если русский человек работает в аэропорте, то надо опасаться саботажей. Позже пришло уведомление со схожим пояснением, что клиент неблагонадёжен, поскольку, среди прочего, раньше служил в российской армии. Против этого мы и судились", - рассказывает адвокат. Байзихьт поясняет, что оценку в благонадежности, выдаваемую на таких охраняемых государством объектах как аэропорты, обычно отменяют лишь в тех случаях, когда работник, к примеру, замечен в связях с радикальным исламизмом или совершил тяжкое преступление. "В нашем случае это, мягко говоря, не очень совместимо с понятием правового государства", - подчеркивает адвокат, который уже обратился в высшую судебную инстанцию Северного Рейн-Вестфалии. Он пояснил, что против его клиента было также заведено уголовное судопроизводство в связи с его гуманитарной деятельностью в Донбассе. В деле, которое также среди прочего послужило отстранению от работы, он обвиняется в нарушении санкций, однако доказательств этому предоставлено не было. "Дело заведено, но оно ведь не означает того, что он виновен. В правовом государстве обычно действует презумпция невиновности", - добавил юрист. Ввиду таких нарушений Байзихьт не исключает, что шансы у его подзащитного на успех имеются, но подчеркнул, что дело всё сильнее политизируется, а давление СМИ на его клиента и судей усиливается. Так, толчком для отмены характеристики благонадежности правительством округа Дюссельдорф по словам Байзихьта стала январская статья Рейтер, где мужчину и его супругу называют "агентами" РФ на основании посещения четы официального приёма в консульстве РФ, на который мужчина якобы пришёл в военной форме, что также упоминается в решении суда. Живущая в Кёльне Елена Колбасникова вместе с супругом принимает деятельное участие в организации крупных пророссийских автопробегов и акций в Германии, из-за чего регулярно попадает в поле зрения немецких медиа.

https://ria.ru/20220729/ssha-1806002651.html

https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html

https://ria.ru/20230322/strakhi-1859899908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, германия, донбасс, в мире