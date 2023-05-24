https://ria.ru/20230524/germaniya-1873850573.html

Россиянина уволили в Германии за пророссийские взгляды и офицерское звание

Россиянина уволили в Германии за пророссийские взгляды и офицерское звание - РИА Новости, 24.05.2023

Россиянина уволили в Германии за пророссийские взгляды и офицерское звание

Конституционный суд Германии отклонил иск гражданина РФ, уволенного из аэропорта Кёльн-Бонн по причине "неблагонадежности", которая, по оценке земельных... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T13:25

2023-05-24T13:25

2023-05-24T13:25

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БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Конституционный суд Германии отклонил иск гражданина РФ, уволенного из аэропорта Кёльн-Бонн по причине "неблагонадежности", которая, по оценке земельных властей, проистекает из его пророссийской позиции и имеющегося воинского звания старшего лейтенанта в запасе, сообщила РИА Новости супруга мужчины. Живущая в Кёльне Елена Колбасникова вместе с супругом принимает деятельное участие в организации крупных пророссийских автопробегов и акций в Германии, из-за чего регулярно попадает в поле зрения немецких медиа. "После того, как мы официально сообщили всем СМИ, что мы организовываем в феврале нашу демонстрацию возле американской базы Рамштайн против поставок оружия на Украину, моего мужа не допустили до работы в аэропорту Кёльн-Бонн", - рассказывает Колбасникова. По словам Колбасниковой, её мужу, работавшему механиком в аэропорту, 19 января был запрещён допуск к работе, после чего он судебным путём пытался опротестовать это решение. После окончательного рассмотрения жалобы 16 мая конституционный суд Германии постановил, что работодатель имеет право не допускать своего сотрудника к работе из соображений безопасности ввиду выставленной ему оценки в "неблагонадежности", сообщает активистка. "Официальная причина - мой муж является офицером в запасе, а также участвовал в организации поставки гуманитарных грузов в Донбасс. 14 февраля его вызвали в правительство округа Дюссельдорф и спросили – Вы почему являетесь русским офицером? Мой супруг старший лейтенант в запасе российских войск. Было ощущение, будто они ожидают, что он встанет на колени и начнёт просить прощения за то, что когда-то служил в армии", - говорит Колбасникова. По мнению Колбасниковой, по той же логике можно было бы лишать работы тысяч, если не сотен тысяч живущих в Германии выходцев из России и СССР, проходивших некогда военную службу. "Но не каждый живущий здесь русский офицер является активным организатором различных демонстраций и протестов против поставок оружия на Украину. Поэтому, на мой взгляд, они пытаются оказывать давление как на меня, так и на мужа через увольнение. Это активный прессинг против нас", - подчеркнула она. На той встрече присутствовал также сотрудник службы охраны аэропорта и несколько не представившихся людей, которые, по оценке Колбасниковой, могут быть представителями внутренней разведки - Федерального ведомства по охране конституции Германии. Защита мужчины и дальше продолжит опротестовывать решение суда, посчитавшего отстранение от работы законным. "Адвокат – коренной немец – нам рассказал, что за 30 лет судебной практики никогда такого беспредела не видел", - добавила она. Колбасникова напомнила, что 6 июня она после нескольких переносов заседаний предстанет перед судом за высказывания в пользу России. По вменяемой статье Колбасниковой грозит штраф и лишение свободы до трех лет. В суде рассмотрят обоснованность подозрений Колбасниковой в одобрении уголовных преступлений. Ранее прокуратура немецкого Кёльна провела обыск в её квартире, изъяв все электронные носители. Активистка, являющаяся уроженкой Украины, рассказала ранее РИА Новости, что подала на гражданство РФ в преддверии суда в ФРГ.

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https://ria.ru/20230503/obysk-1869401967.html

https://ria.ru/20221020/arest-1825319827.html

https://ria.ru/20220729/ssha-1806002651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, россия, кельн