https://ria.ru/20230524/flag-1873898459.html
Источник: на москвичку составили протокол за перекрашенный флаг на машине
Источник: на москвичку составили протокол за перекрашенный флаг на машине - РИА Новости, 24.05.2023
Источник: на москвичку составили протокол за перекрашенный флаг на машине
Москвичка намеренно замазала красный цвет российского триколора на госномере своего автомобиля белой краской, тем самым изобразив флаг антироссийского... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:26
2023-05-24T16:26
2023-05-24T19:43
россия
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Москвичка намеренно замазала красный цвет российского триколора на госномере своего автомобиля белой краской, тем самым изобразив флаг антироссийского формирования, рассказал РИА Новости источник.По данным Telegram-канала Baza, на 65-летнюю жительницу Москвы составили протокол за пропаганду экстремистской символики из-за якобы выцветшего на солнце российского триколора на госномере машины — флаг оказался бело-сине-белым, как, например, у украинского вооруженного формирования "Легион Свобода России"*. Сообщалось, что еще одна женщина после аналогичного правонарушения сейчас находится в спецприемнике."Выцветший флаг оказался совсем не выцветшим. Невооруженным глазом было видно, что красный цвет на флаге России был сознательно замазан белой краской", — отметил собеседник агентства.Источник предоставил РИА Новости фотографию авто с номером крупным планом, где отчетливо видно, что на красную полоску на триколоре нанесена белая краска. При этом собеседник не уточнил, какой из двух женщин принадлежит госномер.Бело-сине-белый флаг используют, помимо "Легиона Свобода России", также организация "Съезд народных депутатов" (признана нежелательной в России), руководители которой — иноагенты Илья Пономарев**, Марк Фейгин** и Геннадий Гудков** — отрицают территориальную целостность Российской Федерации.* Террористическая организация, запрещенная в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230516/zhelto-siniy-1872222127.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, происшествия, авто, москва
Россия, Происшествия, Авто, Москва
Источник: на москвичку составили протокол за перекрашенный флаг на машине
На москвичку составили протокол за перекрашенный флаг на номере автомобиля
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Москвичка намеренно замазала красный цвет российского триколора на госномере своего автомобиля белой краской, тем самым изобразив флаг антироссийского формирования, рассказал РИА Новости источник.
По данным Telegram-канала Baza, на 65-летнюю жительницу Москвы
составили протокол за пропаганду экстремистской символики из-за якобы выцветшего на солнце российского триколора на госномере машины — флаг оказался бело-сине-белым, как, например, у украинского вооруженного формирования "Легион Свобода России"*. Сообщалось, что еще одна женщина после аналогичного правонарушения сейчас находится в спецприемнике.
«
"Выцветший флаг оказался совсем не выцветшим. Невооруженным глазом было видно, что красный цвет на флаге России был сознательно замазан белой краской", — отметил собеседник агентства.
Источник предоставил РИА Новости фотографию авто с номером крупным планом, где отчетливо видно, что на красную полоску на триколоре нанесена белая краска. При этом собеседник не уточнил, какой из двух женщин принадлежит госномер.
Бело-сине-белый флаг используют, помимо "Легиона Свобода России", также организация "Съезд народных депутатов" (признана нежелательной в России), руководители которой — иноагенты Илья Пономарев**, Марк Фейгин** и Геннадий Гудков** — отрицают территориальную целостность Российской Федерации.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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