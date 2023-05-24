Рейтинг@Mail.ru
Источник: на москвичку составили протокол за перекрашенный флаг на машине - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 24.05.2023 (обновлено: 19:43 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/flag-1873898459.html
Источник: на москвичку составили протокол за перекрашенный флаг на машине
Источник: на москвичку составили протокол за перекрашенный флаг на машине - РИА Новости, 24.05.2023
Источник: на москвичку составили протокол за перекрашенный флаг на машине
Москвичка намеренно замазала красный цвет российского триколора на госномере своего автомобиля белой краской, тем самым изобразив флаг антироссийского... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:26
2023-05-24T19:43
россия
происшествия
авто
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150634/54/1506345493_0:349:2943:2004_1920x0_80_0_0_e1cb2dd12d913817e174e0bd04da0c1e.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Москвичка намеренно замазала красный цвет российского триколора на госномере своего автомобиля белой краской, тем самым изобразив флаг антироссийского формирования, рассказал РИА Новости источник.По данным Telegram-канала Baza, на 65-летнюю жительницу Москвы составили протокол за пропаганду экстремистской символики из-за якобы выцветшего на солнце российского триколора на госномере машины — флаг оказался бело-сине-белым, как, например, у украинского вооруженного формирования "Легион Свобода России"*. Сообщалось, что еще одна женщина после аналогичного правонарушения сейчас находится в спецприемнике.&quot;Выцветший флаг оказался совсем не выцветшим. Невооруженным глазом было видно, что красный цвет на флаге России был сознательно замазан белой краской&quot;, — отметил собеседник агентства.Источник предоставил РИА Новости фотографию авто с номером крупным планом, где отчетливо видно, что на красную полоску на триколоре нанесена белая краска. При этом собеседник не уточнил, какой из двух женщин принадлежит госномер.Бело-сине-белый флаг используют, помимо "Легиона Свобода России", также организация "Съезд народных депутатов" (признана нежелательной в России), руководители которой — иноагенты Илья Пономарев**, Марк Фейгин** и Геннадий Гудков** — отрицают территориальную целостность Российской Федерации.* Террористическая организация, запрещенная в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230516/zhelto-siniy-1872222127.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150634/54/1506345493_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_f9af928300cd793f84f9a0a384738fc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, авто, москва
Россия, Происшествия, Авто, Москва
Источник: на москвичку составили протокол за перекрашенный флаг на машине

На москвичку составили протокол за перекрашенный флаг на номере автомобиля

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД проверяет документы
Сотрудник ГИБДД проверяет документы - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудник ГИБДД проверяет документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Москвичка намеренно замазала красный цвет российского триколора на госномере своего автомобиля белой краской, тем самым изобразив флаг антироссийского формирования, рассказал РИА Новости источник.
По данным Telegram-канала Baza, на 65-летнюю жительницу Москвы составили протокол за пропаганду экстремистской символики из-за якобы выцветшего на солнце российского триколора на госномере машины — флаг оказался бело-сине-белым, как, например, у украинского вооруженного формирования "Легион Свобода России"*. Сообщалось, что еще одна женщина после аналогичного правонарушения сейчас находится в спецприемнике.
«

"Выцветший флаг оказался совсем не выцветшим. Невооруженным глазом было видно, что красный цвет на флаге России был сознательно замазан белой краской", — отметил собеседник агентства.

Источник предоставил РИА Новости фотографию авто с номером крупным планом, где отчетливо видно, что на красную полоску на триколоре нанесена белая краска. При этом собеседник не уточнил, какой из двух женщин принадлежит госномер.
Бело-сине-белый флаг используют, помимо "Легиона Свобода России", также организация "Съезд народных депутатов" (признана нежелательной в России), руководители которой — иноагенты Илья Пономарев**, Марк Фейгин** и Геннадий Гудков** — отрицают территориальную целостность Российской Федерации.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
В Госдуме раскритиковали случаи задержания за сочетание желтого и синего
16 мая, 17:50
 
РоссияПроисшествияАвтоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала