Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия продолжает переход на использование национальных валют - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 24.05.2023 (обновлено: 17:31 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/finansy-1873911083.html
Путин: Россия продолжает переход на использование национальных валют
Путин: Россия продолжает переход на использование национальных валют - РИА Новости, 24.05.2023
Путин: Россия продолжает переход на использование национальных валют
РФ ведет курс на сокращение доли валют недружественных стран во взаимных расчетах и намерена еще активнее работать с партнерами во всем мире для полноценного... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:18
2023-05-24T17:31
экономика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/02/1471290258_0:282:2761:1835_1920x0_80_0_0_ec8ad25b774d4555534bc0a0f39f6524.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. РФ ведет курс на сокращение доли валют недружественных стран во взаимных расчетах и намерена еще активнее работать с партнерами во всем мире для полноценного перехода на использование национальных валют, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума."Мы ведем курс на сокращение доли валют недружественных стран во взаимных расчетах и намерены еще активнее работать с партнерами во всем мире и ЕврАзЭС в том числе для полноценного перехода на национальные валюты, на использование национальных валют во внешнеторговых расчетах", - сказал Путин.РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.
https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/02/1471290258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b8d8926bcdb5adb5468ad5d74ed6f01e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин: Россия продолжает переход на использование национальных валют

Путин: Россия продолжает курс на сокращение в расчетах доли валют недружественных стран

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкГраффити в поддержку рубля
Граффити в поддержку рубля - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в медиабанк
Граффити в поддержку рубля . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. РФ ведет курс на сокращение доли валют недружественных стран во взаимных расчетах и намерена еще активнее работать с партнерами во всем мире для полноценного перехода на использование национальных валют, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
«
"Мы ведем курс на сокращение доли валют недружественных стран во взаимных расчетах и намерены еще активнее работать с партнерами во всем мире и ЕврАзЭС в том числе для полноценного перехода на национальные валюты, на использование национальных валют во внешнеторговых расчетах", - сказал Путин.
РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
"Доллар — король навсегда". Правда, король голый
19 мая, 08:00
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала