https://ria.ru/20230524/finansy-1873911083.html

Путин: Россия продолжает переход на использование национальных валют

Путин: Россия продолжает переход на использование национальных валют - РИА Новости, 24.05.2023

Путин: Россия продолжает переход на использование национальных валют

РФ ведет курс на сокращение доли валют недружественных стран во взаимных расчетах и намерена еще активнее работать с партнерами во всем мире для полноценного... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:18

2023-05-24T17:18

2023-05-24T17:31

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. РФ ведет курс на сокращение доли валют недружественных стран во взаимных расчетах и намерена еще активнее работать с партнерами во всем мире для полноценного перехода на использование национальных валют, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума."Мы ведем курс на сокращение доли валют недружественных стран во взаимных расчетах и намерены еще активнее работать с партнерами во всем мире и ЕврАзЭС в том числе для полноценного перехода на национальные валюты, на использование национальных валют во внешнеторговых расчетах", - сказал Путин.РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.

https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин