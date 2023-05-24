https://ria.ru/20230524/fermer-1873882024.html
Фермер из Арзамаса сделал на тракторе в поле огромную надпись "Я русский"
Фермер из Арзамаса сделал на тракторе в поле огромную надпись "Я русский" - РИА Новости, 24.05.2023
Фермер из Арзамаса сделал на тракторе в поле огромную надпись "Я русский"
Фермер Николай Щелоков сделал на тракторе в поле в Арзамасском районе Нижегородской области огромную надпись "Я русский" и выложил снятое с дрона видео под... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:28
2023-05-24T15:28
2023-05-24T16:54
общество
арзамас
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая — РИА Новости. Фермер Николай Щелоков сделал на тракторе в поле в Арзамасском районе Нижегородской области огромную надпись "Я русский" и выложил снятое с дрона видео под одноименную песню SHAMAN.Патриотический ролик на его личной странице в соцсети "ВКонтакте" за сутки набрал тысячи просмотров, его начали репостить, роликом заинтересовались СМИ и Telegram-каналы. "В рабочий перерыв решил написать на поле. Понадобилось 15-20 минут, буквы стометровые. Почему под песню SHAMAN? Я как раз думал, что написать, а тут песня заиграла. Вот и решил — напишу "Я русский". Людям понравилось — значит, неплохо получилось", — рассказал Николай РИА Новости.Снять ролик ему помог друг. Мужчина признался, что до этого случая "рисовать" на тракторе ему не доводилось — это первый подобный опыт. "Такую реакцию людей не ожидал. Выложил (ролик. — Прим. ред.) без мотива стать популярным. Друзьям понравилось. Говорят, даже на слезу пробивает. Буквально за сутки разлетелось видео", — отметил фермер. Собеседник агентства уточнил, что надписи на поле уже нет."Поле подготавливалось под посадку картофеля, в данный момент я эту надпись уже убрал. Она где-то сутки была", — пояснил Николай.Между тем в некоторых местных СМИ появилась информация, что ролик изучают в полиции, поскольку в Нижегородской области с октября 2022 года запретили использовать беспилотники. В пресс-службе регионального управления МВД отказались комментировать ситуацию. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что проверка, действительно, идет.Сам Николай отметил, что "птичка" поднялась на 100-150 метров всего лишь на минуту, и он готов заплатить штраф.
https://ria.ru/20230412/shaman-1864737286.html
https://ria.ru/20230513/slovo-1871424128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, арзамас, нижегородская область
Общество, Арзамас, Нижегородская область
Фермер из Арзамаса сделал на тракторе в поле огромную надпись "Я русский"
Фермер Николай Щелоков из Арзамаса сделал на тракторе в поле огромную надпись "Я русский"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая — РИА Новости.
Фермер Николай Щелоков сделал на тракторе в поле в Арзамасском районе Нижегородской области огромную надпись "Я русский" и выложил снятое с дрона видео
под одноименную песню SHAMAN.
Патриотический ролик на его личной странице в соцсети "ВКонтакте" за сутки набрал тысячи просмотров, его начали репостить, роликом заинтересовались СМИ и Telegram-каналы.
"В рабочий перерыв решил написать на поле. Понадобилось 15-20 минут, буквы стометровые. Почему под песню SHAMAN? Я как раз думал, что написать, а тут песня заиграла. Вот и решил — напишу "Я русский". Людям понравилось — значит, неплохо получилось", — рассказал Николай РИА Новости.
Снять ролик ему помог друг. Мужчина признался, что до этого случая "рисовать" на тракторе ему не доводилось — это первый подобный опыт.
«
"Такую реакцию людей не ожидал. Выложил (ролик. — Прим. ред.) без мотива стать популярным. Друзьям понравилось. Говорят, даже на слезу пробивает. Буквально за сутки разлетелось видео", — отметил фермер.
Собеседник агентства уточнил, что надписи на поле уже нет.
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"Поле подготавливалось под посадку картофеля, в данный момент я эту надпись уже убрал. Она где-то сутки была", — пояснил Николай.
Между тем в некоторых местных СМИ появилась информация, что ролик изучают в полиции, поскольку в Нижегородской области
с октября 2022 года запретили использовать беспилотники. В пресс-службе регионального управления МВД отказались комментировать ситуацию. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что проверка, действительно, идет.
Сам Николай отметил, что "птичка" поднялась на 100-150 метров всего лишь на минуту, и он готов заплатить штраф.
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