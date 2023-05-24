https://ria.ru/20230524/f-16-1873942176.html

В Киеве заявили, что обучение пилотов управлению F-16 начнется очень скоро

В Киеве заявили, что обучение пилотов управлению F-16 начнется очень скоро - РИА Новости, 24.05.2023

В Киеве заявили, что обучение пилотов управлению F-16 начнется очень скоро

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что обучение украинских летчиков на истребителях F-16 начнется очень скоро, речь, по его словам, идет о... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T18:58

2023-05-24T18:58

2023-05-24T18:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

андрей ермак

f-16

ситуация в днр и лнр

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568473857_0:61:2905:1695_1920x0_80_0_0_ab45c59dffad0189fc5c89fee9cb7c69.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что обучение украинских летчиков на истребителях F-16 начнется очень скоро, речь, по его словам, идет о днях. "Касаемо получения Украиной самолётов. Во-первых, речь о начале обучения, и оно начнётся очень скоро, речь идёт о днях, максимум недели. Касаемо предоставления самолётов. Они будут нам предоставляться странами партнёрами, которые до этого уже заявили о готовности поставлять самолёты и потом присоединяться США", - сказал Ермак в эфире всеукраинского телемарафона. Комментируя контрнаступление Украины он заявил, что все его ждут и делается все, чтобы оно было успешным. В ходе саммита G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Американский президент сообщил, что получил от Зеленского "категорические заверения" в том, что украинские войска не станут использовать американские истребители F-16 для ударов по "российской географической территории". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230524/problemy-1873756955.html

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, андрей ермак, f-16, ситуация в днр и лнр, нато