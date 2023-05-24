https://ria.ru/20230524/f-16-1873942176.html
В Киеве заявили, что обучение пилотов управлению F-16 начнется очень скоро
В Киеве заявили, что обучение пилотов управлению F-16 начнется очень скоро - РИА Новости, 24.05.2023
В Киеве заявили, что обучение пилотов управлению F-16 начнется очень скоро
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что обучение украинских летчиков на истребителях F-16 начнется очень скоро, речь, по его словам, идет о... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T18:58
2023-05-24T18:58
2023-05-24T18:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
андрей ермак
f-16
ситуация в днр и лнр
нато
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что обучение украинских летчиков на истребителях F-16 начнется очень скоро, речь, по его словам, идет о днях. "Касаемо получения Украиной самолётов. Во-первых, речь о начале обучения, и оно начнётся очень скоро, речь идёт о днях, максимум недели. Касаемо предоставления самолётов. Они будут нам предоставляться странами партнёрами, которые до этого уже заявили о готовности поставлять самолёты и потом присоединяться США", - сказал Ермак в эфире всеукраинского телемарафона. Комментируя контрнаступление Украины он заявил, что все его ждут и делается все, чтобы оно было успешным. В ходе саммита G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Американский президент сообщил, что получил от Зеленского "категорические заверения" в том, что украинские войска не станут использовать американские истребители F-16 для ударов по "российской географической территории". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230524/problemy-1873756955.html
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, андрей ермак, f-16, ситуация в днр и лнр, нато
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В Киеве заявили, что обучение пилотов управлению F-16 начнется очень скоро
Офис Зеленского заявил, что обучение пилотов управлению F-16 начнется через считанные дни