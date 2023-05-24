https://ria.ru/20230524/f-16-1873862412.html

Париж отказался объяснять, как будут обучать украинских пилотов без F-16

Париж отказался объяснять, как будут обучать украинских пилотов без F-16 - РИА Новости, 24.05.2023

Париж отказался объяснять, как будут обучать украинских пилотов без F-16

Представитель французского кабмина Оливье Веран отказался объяснять на брифинге в среду, как Франция, не имея истребителей F-16, собирается обучать украинских... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T14:10

2023-05-24T14:10

2023-05-24T14:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

f-16

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441350_208:96:3679:2048_1920x0_80_0_0_a49a08734c14c642f11bf8444f3fa852.jpg

ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости. Представитель французского кабмина Оливье Веран отказался объяснять на брифинге в среду, как Франция, не имея истребителей F-16, собирается обучать украинских пилотов и участвовать в поставках самолетов Киеву. "Я не буду входить в детали и говорить о том, какие меры и каким образом Франция собирается применить для обучения и оказания военной поддержки Украине", - ответил он журналистам на вопрос, как страна собирается проводить обучение и участвовать в поставках истребителей, если их у нее нет. В ходе саммита G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Американский президент сообщил, что получил от Зеленского "категорические заверения" в том, что украинские войска не станут использовать американские истребители F-16 для ударов по "российской географической территории". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230524/istrebiteli-1873775989.html

https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, нато, f-16, франция