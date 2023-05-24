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Париж отказался объяснять, как будут обучать украинских пилотов без F-16 - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/f-16-1873862412.html
Париж отказался объяснять, как будут обучать украинских пилотов без F-16
Париж отказался объяснять, как будут обучать украинских пилотов без F-16 - РИА Новости, 24.05.2023
Париж отказался объяснять, как будут обучать украинских пилотов без F-16
Представитель французского кабмина Оливье Веран отказался объяснять на брифинге в среду, как Франция, не имея истребителей F-16, собирается обучать украинских... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:10
2023-05-24T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
f-16
франция
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ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости. Представитель французского кабмина Оливье Веран отказался объяснять на брифинге в среду, как Франция, не имея истребителей F-16, собирается обучать украинских пилотов и участвовать в поставках самолетов Киеву. "Я не буду входить в детали и говорить о том, какие меры и каким образом Франция собирается применить для обучения и оказания военной поддержки Украине", - ответил он журналистам на вопрос, как страна собирается проводить обучение и участвовать в поставках истребителей, если их у нее нет. В ходе саммита G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Американский президент сообщил, что получил от Зеленского "категорические заверения" в том, что украинские войска не станут использовать американские истребители F-16 для ударов по "российской географической территории". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230524/istrebiteli-1873775989.html
https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html
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в мире, украина, нато, f-16, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, F-16, Франция
Париж отказался объяснять, как будут обучать украинских пилотов без F-16

Правительство Франции не стало объяснять, как будут обучать украинских пилотов без F-16

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости. Представитель французского кабмина Оливье Веран отказался объяснять на брифинге в среду, как Франция, не имея истребителей F-16, собирается обучать украинских пилотов и участвовать в поставках самолетов Киеву.
«
"Я не буду входить в детали и говорить о том, какие меры и каким образом Франция собирается применить для обучения и оказания военной поддержки Украине", - ответил он журналистам на вопрос, как страна собирается проводить обучение и участвовать в поставках истребителей, если их у нее нет.
Истребители ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Европа не спешит давать Киеву истребители F-16
Вчера, 09:10
В ходе саммита G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Американский президент сообщил, что получил от Зеленского "категорические заверения" в том, что украинские войска не станут использовать американские истребители F-16 для ударов по "российской географической территории".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Крылья НАТО над Киевом. Когда ВСУ получат американские истребители
22 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОF-16Франция
 
 
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