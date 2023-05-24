https://ria.ru/20230524/evrosoyuz-1873817804.html

Президент Республики Сербской назвал Евросоюз вассалом США

Президент Республики Сербской назвал Евросоюз вассалом США - РИА Новости, 24.05.2023

Президент Республики Сербской назвал Евросоюз вассалом США

Евросоюз фактически является вассалом США, а попытка создать отдельную архитектуру европейской безопасности после холодной войны не была доведена до конца,... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:39

2023-05-24T11:39

2023-05-24T11:39

в мире

республика сербская

босния и герцеговина

милорад додик

нато

евросоюз

сша

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Евросоюз фактически является вассалом США, а попытка создать отдельную архитектуру европейской безопасности после холодной войны не была доведена до конца, заявил президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик. "Попытка создать отдельную архитектуру европейской безопасности после холодной войны так и не была доведена до конца, потому что эта концепция европейской безопасности не могла существовать автономно, рядом с альянсом НАТО и трансатлантическим геополитическим проектом, в котором Европа видится только как трансатлантический плацдарм США. Наконец, независимая европейская инициатива в области безопасности и обороны была окончательно завершена после начала украинского кризиса. Сегодня Европейский союз – фактически вассал США… И что ЕС открыто выступает в качестве политического и военного сторонника киевского режима", - заявил Додик, выступая на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Форум под эгидой Совбеза РФ проходит в Подмосковье. По его оценке, еще одним крупным вызовом для глобальной безопасности является "восхождение идеологии фашизма и нацизма в Европе, особенно на Украине". "Эта идеология зла, вызвавшая Вторую мировую войну, молчаливо воспринимается Западом как инструмент борьбы с Россией", - считает он.

https://ria.ru/20230524/anglosaksy-1873809934.html

республика сербская

босния и герцеговина

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, республика сербская, босния и герцеговина, милорад додик, нато, евросоюз, сша