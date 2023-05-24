Рейтинг@Mail.ru
Президент Республики Сербской назвал Евросоюз вассалом США - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/evrosoyuz-1873817804.html
Президент Республики Сербской назвал Евросоюз вассалом США
Президент Республики Сербской назвал Евросоюз вассалом США - РИА Новости, 24.05.2023
Президент Республики Сербской назвал Евросоюз вассалом США
Евросоюз фактически является вассалом США, а попытка создать отдельную архитектуру европейской безопасности после холодной войны не была доведена до конца,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:39
2023-05-24T11:39
в мире
республика сербская
босния и герцеговина
милорад додик
нато
евросоюз
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818528549_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_ac99cb252701d3e8a03abbb6f87daf67.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Евросоюз фактически является вассалом США, а попытка создать отдельную архитектуру европейской безопасности после холодной войны не была доведена до конца, заявил президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик. "Попытка создать отдельную архитектуру европейской безопасности после холодной войны так и не была доведена до конца, потому что эта концепция европейской безопасности не могла существовать автономно, рядом с альянсом НАТО и трансатлантическим геополитическим проектом, в котором Европа видится только как трансатлантический плацдарм США. Наконец, независимая европейская инициатива в области безопасности и обороны была окончательно завершена после начала украинского кризиса. Сегодня Европейский союз – фактически вассал США… И что ЕС открыто выступает в качестве политического и военного сторонника киевского режима", - заявил Додик, выступая на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Форум под эгидой Совбеза РФ проходит в Подмосковье. По его оценке, еще одним крупным вызовом для глобальной безопасности является "восхождение идеологии фашизма и нацизма в Европе, особенно на Украине". "Эта идеология зла, вызвавшая Вторую мировую войну, молчаливо воспринимается Западом как инструмент борьбы с Россией", - считает он.
https://ria.ru/20230524/anglosaksy-1873809934.html
республика сербская
босния и герцеговина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818528549_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_f4625aaa0dacef2e03dbcd88d0890994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика сербская, босния и герцеговина, милорад додик, нато, евросоюз, сша
В мире, Республика Сербская, Босния и Герцеговина, Милорад Додик, НАТО, Евросоюз, США
Президент Республики Сербской назвал Евросоюз вассалом США

Президент Республики Сербской Додик назвал Евросоюз фактическим вассалом США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Евросоюз фактически является вассалом США, а попытка создать отдельную архитектуру европейской безопасности после холодной войны не была доведена до конца, заявил президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик.
"Попытка создать отдельную архитектуру европейской безопасности после холодной войны так и не была доведена до конца, потому что эта концепция европейской безопасности не могла существовать автономно, рядом с альянсом НАТО и трансатлантическим геополитическим проектом, в котором Европа видится только как трансатлантический плацдарм США. Наконец, независимая европейская инициатива в области безопасности и обороны была окончательно завершена после начала украинского кризиса. Сегодня Европейский союз – фактически вассал США… И что ЕС открыто выступает в качестве политического и военного сторонника киевского режима", - заявил Додик, выступая на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Форум под эгидой Совбеза РФ проходит в Подмосковье.
По его оценке, еще одним крупным вызовом для глобальной безопасности является "восхождение идеологии фашизма и нацизма в Европе, особенно на Украине". "Эта идеология зла, вызвавшая Вторую мировую войну, молчаливо воспринимается Западом как инструмент борьбы с Россией", - считает он.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Нарышкин назвал дьявола "старым приятелем" Лондона и Вашингтона
Вчера, 11:18
 
В миреРеспублика СербскаяБосния и ГерцеговинаМилорад ДодикНАТОЕвросоюзСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала