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Скандал на всю Европу. Германия и Венгрия сцепились из-за Украины - РИА Новости, 24.05.2023
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08:00 24.05.2023 (обновлено: 08:01 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/evropa-1873621075.html
Скандал на всю Европу. Германия и Венгрия сцепились из-за Украины
Скандал на всю Европу. Германия и Венгрия сцепились из-за Украины - РИА Новости, 24.05.2023
Скандал на всю Европу. Германия и Венгрия сцепились из-за Украины
При обсуждении очередного транша для Киева в ЕС возникли серьезные споры. Против выступила Венгрия — уже не впервые. О позиции Будапешта и о том, влияет ли она... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T08:00
2023-05-24T08:01
венгрия
украина
киев
в мире
анналена бербок
виктор орбан
жозеп боррель
евросоюз
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. При обсуждении очередного транша для Киева в ЕС возникли серьезные споры. Против выступила Венгрия — уже не впервые. О позиции Будапешта и о том, влияет ли она на общеевропейский курс, — в материале РИА Новости.При чем здесь банк?Встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран Евросоюза завершилась скандалом. Министры иностранных дел Венгрии и Германии Петер Сийярто и Анналена Бербок, как сообщили источники издания Politico, знакомые с ходом дискуссий за закрытыми дверями, вступили в словесную перепалку. Компромисса не достигли.С Будапештом у Брюсселя постоянные проблемы. В прошлом году Венгрия одной из последних присоединилась к санкциям против Москвы. Премьер-министра Виктора Орбана подозревают в пророссийских настроениях. На самом деле его волнует экономика и прежде всего энергетика. Ведь нефтяное эмбарго производственным достижениям явно не способствует.Сейчас раскручивается скандал с венгерским банком ОТР, внесенным киевскими властями в список "спонсоров" конфликта.Будапешт не утвердит очередной транш на 500 миллионов долларов, пока Киев не одумается. Когда Сийярто сообщил об этом, Бербок возмутилась. И указала на некую "неуточненную информацию" о том, что банк признает Донецкую и Луганскую народные республики российскими территориями.Сийярто это опроверг, повторив заверения ОТР в поддержке Украины.Санкции пробуксовываютПомимо Германии, на Венгрию активно давили Швеция и прибалтийские республики. Их представители утверждают, что Будапешт тормозит принятие нового пакета антироссийских санкций."Но мы не можем это откладывать", — подчеркнул министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.Один из дипломатов выразил недоумение по поводу того, почему Венгрию вообще обеспокоил этот украинский список. Ведь у него нет юридической силы.В итоге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал преодолеть разногласия. Он ожидает контактов с Киевом для урегулирования спора."Мы должны сделать все возможное, чтобы одобрить следующий пакет военной помощи Украине, — отметил Боррель. — Если у кого-то возникли трудности, давайте это обсудим"."С нас достаточно"Но дело не только в банке.Незадолго до встречи в Брюсселе Сийярто высказал еще две претензии к Киеву.Во-первых, давняя проблема с правами венгерского населения в Закарпатской области. В частности, речь о законе, ограничивающем обучение этнического меньшинства на родном языке.Во-вторых, министр припомнил публикацию в The Washington Post, основанную на утечках из Пентагона. Согласно им Владимир Зеленский якобы планировал взрыв на нефтепроводе "Дружба", по которому топливо идет из России в Венгрию через украинскую территорию."В общем, с нас достаточно", — подытожил Сийярто.Побеседовав 18 мая с австрийским коллегой Александром Шалленбергом, он раскритиковал и санкционную политику ЕС. По его словам, одиннадцатый пакет санкций "полностью противоречит здравому смыслу", а предыдущие десять — провалились.Чего хотят в ГерманииОлаф Шольц, которого долгое время обвиняли в недостаточной решительности, на днях подтвердил, что всеобъемлющая поддержка Киева продолжится. Причем и после завершения конфликта."Нам также придется поговорить о гарантиях безопасности. Это подразумевает вопрос о том, как мы будем вооружать Украину в будущем", — сказал канцлер в интервью каналу Welt.Европейская комиссия (ЕК), возглавляемая экс-министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен, выделила 500 миллионов евро на срочное расширение производства боеприпасов в ЕС. Эта сумма формально не входит в программу помощи Украине, но, очевидно, что на такие меры ЕК идет в первую очередь ради киевского режима.Методы давленияОрбан же стоит на своем. Вчера он заявил, что Брюсселю необходимо договариваться с Москвой. "Конечно, мы должны заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности", — подчеркнул премьер. Для нынешней русофобской Европы это совершенно беспрецедентно.Такая принципиальность создает проблемы и Будапешту. На фоне этих скандалов форинт (Венгрия не входит в еврозону) упал на 0,8% к евро и на целый процент — к доллару.У ЕС есть и другие способы надавить на несговорчивых партнеров. Год назад Еврокомиссия представила новую энергетическую стратегию REPowerEU, направленную на полный отказ от российских углеводородов к 2030-му. Программа подразумевает субсидирование в рамках развития зеленой энергетики наиболее уязвимых членов ЕС, включая Венгрию. Кроме того, Будапешт все еще тщетно пытается разморозить более 30 миллиардов долларов, выделенных на преодоление последствий пандемии и заблокированных из-за несоответствия венгерского законодательства нормам европейского права. Так что рано или поздно Орбан уступит.
венгрия
украина
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венгрия, украина, киев, в мире, анналена бербок, виктор орбан, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия
Венгрия, Украина, Киев, В мире, Анналена Бербок, Виктор Орбан, Жозеп Боррель, Евросоюз, Еврокомиссия

Скандал на всю Европу. Германия и Венгрия сцепились из-за Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. При обсуждении очередного транша для Киева в ЕС возникли серьезные споры. Против выступила Венгрия — уже не впервые. О позиции Будапешта и о том, влияет ли она на общеевропейский курс, — в материале РИА Новости.

При чем здесь банк?

Встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран Евросоюза завершилась скандалом. Министры иностранных дел Венгрии и Германии Петер Сийярто и Анналена Бербок, как сообщили источники издания Politico, знакомые с ходом дискуссий за закрытыми дверями, вступили в словесную перепалку. Компромисса не достигли.
© AP Photo / Markus SchreiberГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Глава МИД Германии Анналена Бербок
С Будапештом у Брюсселя постоянные проблемы. В прошлом году Венгрия одной из последних присоединилась к санкциям против Москвы. Премьер-министра Виктора Орбана подозревают в пророссийских настроениях. На самом деле его волнует экономика и прежде всего энергетика. Ведь нефтяное эмбарго производственным достижениям явно не способствует.
Сейчас раскручивается скандал с венгерским банком ОТР, внесенным киевскими властями в список "спонсоров" конфликта.
Будапешт не утвердит очередной транш на 500 миллионов долларов, пока Киев не одумается. Когда Сийярто сообщил об этом, Бербок возмутилась. И указала на некую "неуточненную информацию" о том, что банк признает Донецкую и Луганскую народные республики российскими территориями.
Сийярто это опроверг, повторив заверения ОТР в поддержке Украины.

Санкции пробуксовывают

Помимо Германии, на Венгрию активно давили Швеция и прибалтийские республики. Их представители утверждают, что Будапешт тормозит принятие нового пакета антироссийских санкций.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
"Но мы не можем это откладывать", — подчеркнул министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Один из дипломатов выразил недоумение по поводу того, почему Венгрию вообще обеспокоил этот украинский список. Ведь у него нет юридической силы.
В итоге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал преодолеть разногласия. Он ожидает контактов с Киевом для урегулирования спора.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы одобрить следующий пакет военной помощи Украине, — отметил Боррель. — Если у кого-то возникли трудности, давайте это обсудим".

"С нас достаточно"

Но дело не только в банке.
Незадолго до встречи в Брюсселе Сийярто высказал еще две претензии к Киеву.
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсетиМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Москву
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Москву - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсети
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Москву
Во-первых, давняя проблема с правами венгерского населения в Закарпатской области. В частности, речь о законе, ограничивающем обучение этнического меньшинства на родном языке.
Во-вторых, министр припомнил публикацию в The Washington Post, основанную на утечках из Пентагона. Согласно им Владимир Зеленский якобы планировал взрыв на нефтепроводе "Дружба", по которому топливо идет из России в Венгрию через украинскую территорию.
"В общем, с нас достаточно", — подытожил Сийярто.
Побеседовав 18 мая с австрийским коллегой Александром Шалленбергом, он раскритиковал и санкционную политику ЕС. По его словам, одиннадцатый пакет санкций "полностью противоречит здравому смыслу", а предыдущие десять — провалились.

Чего хотят в Германии

Олаф Шольц, которого долгое время обвиняли в недостаточной решительности, на днях подтвердил, что всеобъемлющая поддержка Киева продолжится. Причем и после завершения конфликта.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
"Нам также придется поговорить о гарантиях безопасности. Это подразумевает вопрос о том, как мы будем вооружать Украину в будущем", — сказал канцлер в интервью каналу Welt.
Европейская комиссия (ЕК), возглавляемая экс-министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен, выделила 500 миллионов евро на срочное расширение производства боеприпасов в ЕС. Эта сумма формально не входит в программу помощи Украине, но, очевидно, что на такие меры ЕК идет в первую очередь ради киевского режима.

Методы давления

Орбан же стоит на своем. Вчера он заявил, что Брюсселю необходимо договариваться с Москвой. "Конечно, мы должны заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности", — подчеркнул премьер. Для нынешней русофобской Европы это совершенно беспрецедентно.
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Такая принципиальность создает проблемы и Будапешту. На фоне этих скандалов форинт (Венгрия не входит в еврозону) упал на 0,8% к евро и на целый процент — к доллару.
У ЕС есть и другие способы надавить на несговорчивых партнеров. Год назад Еврокомиссия представила новую энергетическую стратегию REPowerEU, направленную на полный отказ от российских углеводородов к 2030-му. Программа подразумевает субсидирование в рамках развития зеленой энергетики наиболее уязвимых членов ЕС, включая Венгрию. Кроме того, Будапешт все еще тщетно пытается разморозить более 30 миллиардов долларов, выделенных на преодоление последствий пандемии и заблокированных из-за несоответствия венгерского законодательства нормам европейского права. Так что рано или поздно Орбан уступит.
 
ВенгрияУкраинаКиевВ миреАнналена БербокВиктор ОрбанЖозеп БоррельЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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