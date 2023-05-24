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Экспорт из Эстонии в Россию растет, несмотря на санкции - РИА Новости, 24.05.2023
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22:31 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/estoniya-1873971259.html
Экспорт из Эстонии в Россию растет, несмотря на санкции
Экспорт из Эстонии в Россию растет, несмотря на санкции - РИА Новости, 24.05.2023
Экспорт из Эстонии в Россию растет, несмотря на санкции
Экспорт из Эстонии в Россию в марте этого года возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в среду пресс-служба республиканского... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T22:31
2023-05-24T22:31
экономика
россия
эстония
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 мая - РИА Новости. Экспорт из Эстонии в Россию в марте этого года возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в среду пресс-служба республиканского департамента статистики. "Если сравнивать март прошлого года и этого, то экспорт в Россию вырос с 57 миллионов до 74 миллионов евро, 44 процента экспорта составляют машины и транспортное оборудование: это печатные машины и центрифуги", - сказала аналитик департамента статистики Яне Леппметс порталу государственного телерадиовещания ERR. По ее словам, рост объясняется инфляцией - количество товаров осталось примерно прежним, а цены на него выросли. На сегодняшний день Европейский союз принял десять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Страны "Большой семерки" рассматривали и полный запрет на экспорт в Россию, но решили воздержаться от этой идеи, отмечает портал. При этом МИД Эстонии призывает местных бизнесменов отказаться от торговли с Россией. "Эстония всегда была сторонником жестких санкций. Мы призываем эстонские предприятия соблюдать эти жесткие санкции", - сказал ERR глава отдела министерства Тынис Нирк. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230516/estoniya-1872270994.html
https://ria.ru/20230522/proval-1873309102.html
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экономика, россия, эстония, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Эстония, Санкции в отношении России
Экспорт из Эстонии в Россию растет, несмотря на санкции

Департамент статистики Эстонии отметил увеличение экспорта в Россию, несмотря на санкции

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль посольства Эстонии в РФ у здания МИД России
Автомобиль посольства Эстонии в РФ у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль посольства Эстонии в РФ у здания МИД России. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 мая - РИА Новости. Экспорт из Эстонии в Россию в марте этого года возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в среду пресс-служба республиканского департамента статистики.
"Если сравнивать март прошлого года и этого, то экспорт в Россию вырос с 57 миллионов до 74 миллионов евро, 44 процента экспорта составляют машины и транспортное оборудование: это печатные машины и центрифуги", - сказала аналитик департамента статистики Яне Леппметс порталу государственного телерадиовещания ERR.
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По ее словам, рост объясняется инфляцией - количество товаров осталось примерно прежним, а цены на него выросли.
На сегодняшний день Европейский союз принял десять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Страны "Большой семерки" рассматривали и полный запрет на экспорт в Россию, но решили воздержаться от этой идеи, отмечает портал.
При этом МИД Эстонии призывает местных бизнесменов отказаться от торговли с Россией. "Эстония всегда была сторонником жестких санкций. Мы призываем эстонские предприятия соблюдать эти жесткие санкции", - сказал ERR глава отдела министерства Тынис Нирк.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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