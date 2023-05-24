https://ria.ru/20230524/estoniya-1873971259.html

Экспорт из Эстонии в Россию растет, несмотря на санкции

Экспорт из Эстонии в Россию растет, несмотря на санкции - РИА Новости, 24.05.2023

Экспорт из Эстонии в Россию растет, несмотря на санкции

Экспорт из Эстонии в Россию в марте этого года возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в среду пресс-служба республиканского... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T22:31

2023-05-24T22:31

2023-05-24T22:31

экономика

россия

эстония

санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 24 мая - РИА Новости. Экспорт из Эстонии в Россию в марте этого года возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в среду пресс-служба республиканского департамента статистики. "Если сравнивать март прошлого года и этого, то экспорт в Россию вырос с 57 миллионов до 74 миллионов евро, 44 процента экспорта составляют машины и транспортное оборудование: это печатные машины и центрифуги", - сказала аналитик департамента статистики Яне Леппметс порталу государственного телерадиовещания ERR. По ее словам, рост объясняется инфляцией - количество товаров осталось примерно прежним, а цены на него выросли. На сегодняшний день Европейский союз принял десять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Страны "Большой семерки" рассматривали и полный запрет на экспорт в Россию, но решили воздержаться от этой идеи, отмечает портал. При этом МИД Эстонии призывает местных бизнесменов отказаться от торговли с Россией. "Эстония всегда была сторонником жестких санкций. Мы призываем эстонские предприятия соблюдать эти жесткие санкции", - сказал ERR глава отдела министерства Тынис Нирк. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230516/estoniya-1872270994.html

https://ria.ru/20230522/proval-1873309102.html

россия

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экономика, россия, эстония, санкции в отношении россии