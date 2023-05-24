Рейтинг@Mail.ru
Следователи проводят проверку после пропажи альпинистов на Эльбрусе - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:32 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/elbrus-1873782183.html
Следователи проводят проверку после пропажи альпинистов на Эльбрусе
Следователи проводят проверку после пропажи альпинистов на Эльбрусе - РИА Новости, 24.05.2023
Следователи проводят проверку после пропажи альпинистов на Эльбрусе
Следователи проводят проверку по факту пропажи шести альпинистов из Белоруссии на Эльбрусе на территории Карачаево-Черкесии, доклад о ней затребовал... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:32
2023-05-24T10:32
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
эльбрус
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564287824_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33ef30bc28e2a1e5ac8aeba47eb8e229.jpg
НАЛЬЧИК, 24 мая – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту пропажи шести альпинистов из Белоруссии на Эльбрусе на территории Карачаево-Черкесии, доклад о ней затребовал председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщило ведомство. "Следователями и криминалистами следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской республике, региональными управлениями МЧС и МВД проводится комплекс поисковых, проверочных и оперативно-розыскных мероприятий", – говорится в сообщении.Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по КЧР доложить о предварительных результатахУтром во вторник стало известно об исчезновении в Карачаевском районе на западном склоне горы Эльбрус группы туристов из шести человек из Белоруссии, они не выходили на связь с 21 мая. В МЧС группа не регистрировалась. Вчера найти их спасателям не удалось, поиски осложняются плохой погодой и горным рельефом местности.
https://ria.ru/20230523/elbrus-1873626468.html
эльбрус
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564287824_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5275bddf1015d75b9c6ac16d9441ce5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, эльбрус, происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Эльбрус, Происшествия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Следователи проводят проверку после пропажи альпинистов на Эльбрусе

Глава СК затребовал доклад о проверке по пропаже группы альпинистов на Эльбрусе

© РИА Новости / Ольга Смольская | Перейти в медиабанкОкрестности горы Эльбрус
Окрестности горы Эльбрус - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Ольга Смольская
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 24 мая – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту пропажи шести альпинистов из Белоруссии на Эльбрусе на территории Карачаево-Черкесии, доклад о ней затребовал председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщило ведомство.
"Следователями и криминалистами следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской республике, региональными управлениями МЧС и МВД проводится комплекс поисковых, проверочных и оперативно-розыскных мероприятий", – говорится в сообщении.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по КЧР доложить о предварительных результатах
Утром во вторник стало известно об исчезновении в Карачаевском районе на западном склоне горы Эльбрус группы туристов из шести человек из Белоруссии, они не выходили на связь с 21 мая. В МЧС группа не регистрировалась. Вчера найти их спасателям не удалось, поиски осложняются плохой погодой и горным рельефом местности.
Отдыхающие на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Шесть альпинистов из Белоруссии пропали на западном склоне Эльбруса
23 мая, 14:58
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыЭльбрусПроисшествияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала