https://ria.ru/20230524/elbrus-1873782183.html
Следователи проводят проверку после пропажи альпинистов на Эльбрусе
Следователи проводят проверку после пропажи альпинистов на Эльбрусе - РИА Новости, 24.05.2023
Следователи проводят проверку после пропажи альпинистов на Эльбрусе
Следователи проводят проверку по факту пропажи шести альпинистов из Белоруссии на Эльбрусе на территории Карачаево-Черкесии, доклад о ней затребовал... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:32
2023-05-24T10:32
2023-05-24T10:32
туризм
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эльбрус
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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НАЛЬЧИК, 24 мая – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту пропажи шести альпинистов из Белоруссии на Эльбрусе на территории Карачаево-Черкесии, доклад о ней затребовал председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщило ведомство. "Следователями и криминалистами следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской республике, региональными управлениями МЧС и МВД проводится комплекс поисковых, проверочных и оперативно-розыскных мероприятий", – говорится в сообщении.Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по КЧР доложить о предварительных результатахУтром во вторник стало известно об исчезновении в Карачаевском районе на западном склоне горы Эльбрус группы туристов из шести человек из Белоруссии, они не выходили на связь с 21 мая. В МЧС группа не регистрировалась. Вчера найти их спасателям не удалось, поиски осложняются плохой погодой и горным рельефом местности.
https://ria.ru/20230523/elbrus-1873626468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, туристы, эльбрус, происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Эльбрус, Происшествия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Следователи проводят проверку после пропажи альпинистов на Эльбрусе
Глава СК затребовал доклад о проверке по пропаже группы альпинистов на Эльбрусе