https://ria.ru/20230524/elbrus-1873782183.html

Следователи проводят проверку после пропажи альпинистов на Эльбрусе

Следователи проводят проверку после пропажи альпинистов на Эльбрусе - РИА Новости, 24.05.2023

Следователи проводят проверку после пропажи альпинистов на Эльбрусе

Следователи проводят проверку по факту пропажи шести альпинистов из Белоруссии на Эльбрусе на территории Карачаево-Черкесии, доклад о ней затребовал... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T10:32

2023-05-24T10:32

2023-05-24T10:32

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александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 24 мая – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту пропажи шести альпинистов из Белоруссии на Эльбрусе на территории Карачаево-Черкесии, доклад о ней затребовал председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщило ведомство. "Следователями и криминалистами следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской республике, региональными управлениями МЧС и МВД проводится комплекс поисковых, проверочных и оперативно-розыскных мероприятий", – говорится в сообщении.Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по КЧР доложить о предварительных результатахУтром во вторник стало известно об исчезновении в Карачаевском районе на западном склоне горы Эльбрус группы туристов из шести человек из Белоруссии, они не выходили на связь с 21 мая. В МЧС группа не регистрировалась. Вчера найти их спасателям не удалось, поиски осложняются плохой погодой и горным рельефом местности.

https://ria.ru/20230523/elbrus-1873626468.html

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Лана Баева

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