https://ria.ru/20230524/eksport-1873952662.html

СУЭК планирует в 2023 году втрое увеличить экспорт угля в Китай

СУЭК планирует в 2023 году втрое увеличить экспорт угля в Китай - РИА Новости, 24.05.2023

СУЭК планирует в 2023 году втрое увеличить экспорт угля в Китай

СУЭК планирует в 2023 году нарастить экспорт высокачественного угля в Китай до более, чем 20 тысяч тонн, что почти втрое превышает показатели прошлого года,... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T19:42

2023-05-24T19:42

2023-05-24T19:42

новости суэк

сибирская угольная энергетическая компания

китай

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864900257_0:303:2048:1455_1920x0_80_0_0_67a04880f31d4773bb932ad4762b4231.jpg

МОСКВА, 24 мая- РИА Новости. СУЭК планирует в 2023 году нарастить экспорт высокачественного угля в Китай до более, чем 20 тысяч тонн, что почти втрое превышает показатели прошлого года, пишет генеральный директор АО "СУЭК" Максим Басов в статье в китайской газете "Чайна дейли"."Россия сегодня – второй по объемам поставщик угля в Китай. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая угольная компания в России и одна из ведущих угольно-энергетических компаний в мире, работает в Китае уже больше 10 лет. На сегодняшний день СУЭК является крупнейшим в России импортером угля в Китайскую Народную Республику. И я вижу огромный потенциал для дальнейшего расширения нашего партнерства. Если в 2022 году мы поставили в Китай свыше 7 миллионов тонн высококачественного угля, то в 2023 году в планах СУЭК увеличить эту цифру практически в 3 раза – до более, чем 20 миллионов тонн", - приводятся в статье слова Басова.Он отметил, что в соответствии с энергетической политикой КНР, уголь остается базовым видом топлива для энергетики и одним из важных направлений энергодиалога наших стран, наряду с нефтью и газом. Интенсивно растет и спрос на уголь из России, в марте 2023 года Китай импортировал уже рекордные объемы российского угля (около 9 миллионов тонн в месяц)."В самом ближайшем будущем мы можем говорить об поставах СУЭК в Китай 50 миллионов тонн угля в год. Это – более чем реальные перспективы", - считает Басов.Ежегодно СУЭК добывает более 115 миллионов тонн угля. Компания - четвёртый в мире поставщик угля, почти половина добываемого угля экспортируется потребителям в 40 стран мира. Среди крупнейших потребителей угля СУЭК - Китай, Южная Корея, Индия, Турция, Марокко, другие страны мира. При этом регион АТР - это то направление, в котором в 2023 году компания планирует активное наращивание экспорта угля и других сырьевых товаров, таких как железорудный концентрат, нефтекокс, древесные гранулы."Мощности наших обогатительных фабрик позволяют обогащать 100% поставляемого на экспорт угля. У СУЭК один из крупнейших в России вагонных парков — почти 57 тысяч полувагонов, собственная логистическая инфраструктура позволяет отгружать до 5500 вагонов в сутки. Компания владеет крупными угольными терминалами на Дальнем Востоке и Севере России. Мы можем поставлять уголь в Китай через железнодорожные переходы, морскими и речными путями. Все это в комплексе гарантирует своевременность и стабильность поставок угля", - отметил гендиректор компании.Басов также считает перспективным расширение сотрудничества в экспорте электроэнергии из России в Китай.Энергетическое подразделение СУЭК, компания СГК, является 6-й энергокомпанией России по установленной мощности электростанций. Сегодня на повестке дня уже стоит множество таких проектов, например, проекты по поставке энергии из Дальнего Востока России в Шуанъяшань и Пекин, говорится в статье."Также, уверен, будут расти поставки оборудования для горнорудной отрасли и технологий в энергетике. У СУЭК есть 11 собственных ремонтно-машиностроительных заводов и, со своей стороны, мы открыты для расширения сотрудничества с машиностроителями из Китая, которые обладают необходимыми компетенциями для производства качественной и востребованной в отрасли продукции", - заключает Басов.

https://ria.ru/20230524/suek-1873791725.html

https://ria.ru/20230420/tekhnika-1866656947.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сибирская угольная энергетическая компания, китай, россия, экономика