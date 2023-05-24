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Напавшему на одноклассницу школьнику назначили психиатрическую экспертизу - РИА Новости, 24.05.2023
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16:46 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/ekspertiza-1873903368.html
Напавшему на одноклассницу школьнику назначили психиатрическую экспертизу
Напавшему на одноклассницу школьнику назначили психиатрическую экспертизу - РИА Новости, 24.05.2023
Напавшему на одноклассницу школьнику назначили психиатрическую экспертизу
Выпускнику, напавшему на одноклассницу на школьной линейке в поселке Иловля Волгоградской области, назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:46
2023-05-24T16:46
россия
волгоградская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 24 мая – РИА Новости. Выпускнику, напавшему на одноклассницу на школьной линейке в поселке Иловля Волгоградской области, назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы, сообщает в среду пресс-служба СУСК по региону.Во вторник СК сообщал, что на торжественной линейке в школе поселка Иловля 11-классник нанес ножом поверхностное ранение в шею однокласснице. По данным ведомства, здоровью девушки сейчас ничего не угрожает. В ходе проверки следствие среди прочего оценит работу руководства школы. СК возбудил уголовное дело "покушение на убийство". В среду суд арестовал выпускника на два месяца. "В ближайшее время в соответствии с УПК РФ фигуранту будет предъявлено обвинение. Кроме того, назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы", - говорится в сообщении СК. На опубликованном в социальных сетях видео попал момент происшествия. На нем школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, молодого человека оттаскивают от нее другие ученики. Мотивы поступка выясняются.
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россия
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россия, волгоградская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Волгоградская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Напавшему на одноклассницу школьнику назначили психиатрическую экспертизу

Школьнику, напавшему на одноклассницу с ножом, назначили психиатрическую экспертизу

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВОЛГОГРАД, 24 мая – РИА Новости. Выпускнику, напавшему на одноклассницу на школьной линейке в поселке Иловля Волгоградской области, назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы, сообщает в среду пресс-служба СУСК по региону.
Во вторник СК сообщал, что на торжественной линейке в школе поселка Иловля 11-классник нанес ножом поверхностное ранение в шею однокласснице. По данным ведомства, здоровью девушки сейчас ничего не угрожает. В ходе проверки следствие среди прочего оценит работу руководства школы. СК возбудил уголовное дело "покушение на убийство".
В среду суд арестовал выпускника на два месяца.
"В ближайшее время в соответствии с УПК РФ фигуранту будет предъявлено обвинение. Кроме того, назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы", - говорится в сообщении СК.
На опубликованном в социальных сетях видео попал момент происшествия. На нем школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, молодого человека оттаскивают от нее другие ученики. Мотивы поступка выясняются.
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