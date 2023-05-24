https://ria.ru/20230524/ekspertiza-1873903368.html
Напавшему на одноклассницу школьнику назначили психиатрическую экспертизу
Напавшему на одноклассницу школьнику назначили психиатрическую экспертизу - РИА Новости, 24.05.2023
Напавшему на одноклассницу школьнику назначили психиатрическую экспертизу
Выпускнику, напавшему на одноклассницу на школьной линейке в поселке Иловля Волгоградской области, назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:46
2023-05-24T16:46
2023-05-24T16:46
россия
волгоградская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 24 мая – РИА Новости. Выпускнику, напавшему на одноклассницу на школьной линейке в поселке Иловля Волгоградской области, назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы, сообщает в среду пресс-служба СУСК по региону.Во вторник СК сообщал, что на торжественной линейке в школе поселка Иловля 11-классник нанес ножом поверхностное ранение в шею однокласснице. По данным ведомства, здоровью девушки сейчас ничего не угрожает. В ходе проверки следствие среди прочего оценит работу руководства школы. СК возбудил уголовное дело "покушение на убийство". В среду суд арестовал выпускника на два месяца. "В ближайшее время в соответствии с УПК РФ фигуранту будет предъявлено обвинение. Кроме того, назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы", - говорится в сообщении СК. На опубликованном в социальных сетях видео попал момент происшествия. На нем школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, молодого человека оттаскивают от нее другие ученики. Мотивы поступка выясняются.
https://ria.ru/20230523/delo-1873684653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, волгоградская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Волгоградская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Напавшему на одноклассницу школьнику назначили психиатрическую экспертизу
Школьнику, напавшему на одноклассницу с ножом, назначили психиатрическую экспертизу