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Лукашенко выступил за формирование перечня критического импорта в ЕАЭС - РИА Новости, 24.05.2023
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19:25 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/eaes-1873947482.html
Лукашенко выступил за формирование перечня критического импорта в ЕАЭС
Лукашенко выступил за формирование перечня критического импорта в ЕАЭС - РИА Новости, 24.05.2023
Лукашенко выступил за формирование перечня критического импорта в ЕАЭС
Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) необходимо сформировать перечень товаров критического импорта в целях продовольственной безопасности, заявил в среду... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T19:25
2023-05-24T19:25
экономика
белоруссия
александр лукашенко
евразийский экономический союз
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) необходимо сформировать перечень товаров критического импорта в целях продовольственной безопасности, заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании II Евразийского экономического форума (ЕЭФ). "Продовольственная безопасность – основа основ… В этой сфере требуют решения следующие задачи: во-первых, определить перечень товаров критического импорта для продовольственного рынка государств-членов союза за счет возможностей собственных производств, их расширения и создания новых", - сказал белорусский лидер. Во-вторых, по мнению президента Белоруссии, следует обеспечить сближение в ЕАЭС мер государственной поддержки сельского хозяйства и правовых основ ее оказания с учетом национальных интересов. В-третьих – выйти на быстрое проведение цифровизации производственных процессов в растениеводстве и животноводстве. Лукашенко констатировал, что уровень самообеспеченности пространства ЕАЭС по большинству продуктов сегодня составляет 80-95% по большинству продуктов, 132% - по зерну, 151% - по масличным культурам. "Излишки с удовольствием покупают на мировых рынках. Спрос на продовольствие колоссальный, и он растет", - отметил белорусский лидер.
https://ria.ru/20230518/yaponiya-1872526168.html
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экономика, белоруссия, александр лукашенко, евразийский экономический союз, в мире
Экономика, Белоруссия, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, В мире
Лукашенко выступил за формирование перечня критического импорта в ЕАЭС

Лукашенко: ЕАЭС нужно сформировать перечень товаров критического импорта для безопасности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) необходимо сформировать перечень товаров критического импорта в целях продовольственной безопасности, заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании II Евразийского экономического форума (ЕЭФ).
"Продовольственная безопасность – основа основ… В этой сфере требуют решения следующие задачи: во-первых, определить перечень товаров критического импорта для продовольственного рынка государств-членов союза за счет возможностей собственных производств, их расширения и создания новых", - сказал белорусский лидер.
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Во-вторых, по мнению президента Белоруссии, следует обеспечить сближение в ЕАЭС мер государственной поддержки сельского хозяйства и правовых основ ее оказания с учетом национальных интересов. В-третьих – выйти на быстрое проведение цифровизации производственных процессов в растениеводстве и животноводстве.
Лукашенко констатировал, что уровень самообеспеченности пространства ЕАЭС по большинству продуктов сегодня составляет 80-95% по большинству продуктов, 132% - по зерну, 151% - по масличным культурам.
"Излишки с удовольствием покупают на мировых рынках. Спрос на продовольствие колоссальный, и он растет", - отметил белорусский лидер.
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ЭкономикаБелоруссияАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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