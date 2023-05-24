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ЕАЭС активно работает на расширение дружественных связей, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2023
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18:10 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/eaes-1873929365.html
ЕАЭС активно работает на расширение дружественных связей, заявил Путин
ЕАЭС активно работает на расширение дружественных связей, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2023
ЕАЭС активно работает на расширение дружественных связей, заявил Путин
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) проводит активную линию на расширение дружественных связей с другими государствами, которые сегодня являются драйверами... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T18:10
2023-05-24T18:10
китай
россия
евразийский экономический союз
евразийский союз
владимир путин
экономика
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) проводит активную линию на расширение дружественных связей с другими государствами, которые сегодня являются драйверами мировой экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в среду в Москве. Во время выступления Путин заявил, что ЕАЭС поддерживает инициативы, которые нацелены на развитие всей Евразии. В частности Союз продолжает работу с Китаем по сопряжению интеграционных процессов, развивающихся в рамках ЕАЭС, по предложенной Китаем инициативе "Один пояс - один путь". "Евразийский союз также проводит активную линию на расширение дружественных связей с другими государствами, расположенными в ближнем зарубежье, в Азии, с Индией, на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке. С государствами, которые представляют абсолютное большинство населения мира, являются на сегодняшний день драйверами роста мировой экономики", - добавил Путин.
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китай, россия, евразийский экономический союз, евразийский союз, владимир путин, экономика, в мире
Китай, Россия, Евразийский экономический союз, Евразийский Союз, Владимир Путин, Экономика, В мире
ЕАЭС активно работает на расширение дружественных связей, заявил Путин

Путин: ЕАЭС проводит активную линию на расширение дружественных связей с другими странами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) проводит активную линию на расширение дружественных связей с другими государствами, которые сегодня являются драйверами мировой экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в среду в Москве.
Во время выступления Путин заявил, что ЕАЭС поддерживает инициативы, которые нацелены на развитие всей Евразии. В частности Союз продолжает работу с Китаем по сопряжению интеграционных процессов, развивающихся в рамках ЕАЭС, по предложенной Китаем инициативе "Один пояс - один путь".
"Евразийский союз также проводит активную линию на расширение дружественных связей с другими государствами, расположенными в ближнем зарубежье, в Азии, с Индией, на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке. С государствами, которые представляют абсолютное большинство населения мира, являются на сегодняшний день драйверами роста мировой экономики", - добавил Путин.
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