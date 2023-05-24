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Лукашенко назвал создание безопасного пространства целью ЕАЭС - РИА Новости, 24.05.2023
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18:01 24.05.2023 (обновлено: 18:19 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/eaes-1873926238.html
Лукашенко назвал создание безопасного пространства целью ЕАЭС
Лукашенко назвал создание безопасного пространства целью ЕАЭС - РИА Новости, 24.05.2023
Лукашенко назвал создание безопасного пространства целью ЕАЭС
ЕАЭС развивает интеграцию не в целях конфронтации, а для создания безопасного пространства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T18:01
2023-05-24T18:19
белоруссия
россия
александр лукашенко
евразийский экономический союз
экономика
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ЕАЭС развивает интеграцию не в целях конфронтации, а для создания безопасного пространства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании II Евразийского экономического форума (ЕЭФ)."Мы развиваем интеграцию не в целях конфронтации, президент (России Владимир) Путин часто об этом говорит. Мы хотим создать многополярное равноправное безопасное пространство для жизнедеятельности. Если мы этого не сделаем, будем плестись в хвосте, и о нас постоянно будут вытирать ноги", - подчеркнул белорусский лидер.Лукашенко напомнил, что это общая цель для всех членов ЕАЭС, и они готовы работать над ее воплощением в жизнь."Сегодня самое главное – это время. Время это уходит, жестоко уходит. Мы не можем отстать, и мы не должны отстать. И в этом большую роль может сыграть наш Евразийский экономический союз, поскольку он имеет колоссальные перспективы – я бы даже сказал, не меньшие, чем ШОС и БРИКС отдельно взятые", - добавил президент Белоруссии.
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белоруссия, россия, александр лукашенко, евразийский экономический союз, экономика
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, Экономика
Лукашенко назвал создание безопасного пространства целью ЕАЭС

Лукашенко назвал целью ЕАЭС не конфронтацию, а создание безопасного пространства

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ЕАЭС развивает интеграцию не в целях конфронтации, а для создания безопасного пространства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании II Евразийского экономического форума (ЕЭФ).
"Мы развиваем интеграцию не в целях конфронтации, президент (России Владимир) Путин часто об этом говорит. Мы хотим создать многополярное равноправное безопасное пространство для жизнедеятельности. Если мы этого не сделаем, будем плестись в хвосте, и о нас постоянно будут вытирать ноги", - подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко напомнил, что это общая цель для всех членов ЕАЭС, и они готовы работать над ее воплощением в жизнь.
"Сегодня самое главное – это время. Время это уходит, жестоко уходит. Мы не можем отстать, и мы не должны отстать. И в этом большую роль может сыграть наш Евразийский экономический союз, поскольку он имеет колоссальные перспективы – я бы даже сказал, не меньшие, чем ШОС и БРИКС отдельно взятые", - добавил президент Белоруссии.
Президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Путин выступил на Евразийском экономическом форуме
Вчера, 17:08
 
БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союзЭкономика
 
 
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