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Лукашенко назвал создание безопасного пространства целью ЕАЭС
Лукашенко назвал создание безопасного пространства целью ЕАЭС - РИА Новости, 24.05.2023
Лукашенко назвал создание безопасного пространства целью ЕАЭС
ЕАЭС развивает интеграцию не в целях конфронтации, а для создания безопасного пространства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T18:01
2023-05-24T18:01
2023-05-24T18:19
белоруссия
россия
александр лукашенко
евразийский экономический союз
экономика
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ЕАЭС развивает интеграцию не в целях конфронтации, а для создания безопасного пространства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании II Евразийского экономического форума (ЕЭФ)."Мы развиваем интеграцию не в целях конфронтации, президент (России Владимир) Путин часто об этом говорит. Мы хотим создать многополярное равноправное безопасное пространство для жизнедеятельности. Если мы этого не сделаем, будем плестись в хвосте, и о нас постоянно будут вытирать ноги", - подчеркнул белорусский лидер.Лукашенко напомнил, что это общая цель для всех членов ЕАЭС, и они готовы работать над ее воплощением в жизнь."Сегодня самое главное – это время. Время это уходит, жестоко уходит. Мы не можем отстать, и мы не должны отстать. И в этом большую роль может сыграть наш Евразийский экономический союз, поскольку он имеет колоссальные перспективы – я бы даже сказал, не меньшие, чем ШОС и БРИКС отдельно взятые", - добавил президент Белоруссии.
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белоруссия, россия, александр лукашенко, евразийский экономический союз, экономика
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, Экономика
Лукашенко назвал создание безопасного пространства целью ЕАЭС
Лукашенко назвал целью ЕАЭС не конфронтацию, а создание безопасного пространства