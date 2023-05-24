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Путин проведет неформальный обед с участниками форума ЕАЭС
Путин проведет неформальный обед с участниками форума ЕАЭС - РИА Новости, 24.05.2023
Путин проведет неформальный обед с участниками форума ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет неформальный обед с главами государств, которые посетят Евразийский экономический форум, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:03
2023-05-24T13:03
2023-05-24T13:15
москва
евразийский экономический союз
владимир путин
политика
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет неформальный обед с главами государств, которые посетят Евразийский экономический форум, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Песков напомнил, что Путин в среду выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума в концертном зале "Зарядье". Также в форуме примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров."После завершения этого форума главы государств отправятся в Кремль, где у них состоится неформальный обед, в ходе которого они продолжат свое общение", - сообщил Песков.В четверг, 25 мая, Путин и другие главы государств – участников Евразийского экономического союза примут участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, евразийский экономический союз, владимир путин, политика
Москва, Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Политика
Путин проведет неформальный обед с участниками форума ЕАЭС
Путин в среду проведет неформальный обед с участниками Евразийского экономического форума