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Путин проведет неформальный обед с участниками форума ЕАЭС - РИА Новости, 24.05.2023
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13:03 24.05.2023 (обновлено: 13:15 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/eaes-1873844687.html
Путин проведет неформальный обед с участниками форума ЕАЭС
Путин проведет неформальный обед с участниками форума ЕАЭС - РИА Новости, 24.05.2023
Путин проведет неформальный обед с участниками форума ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет неформальный обед с главами государств, которые посетят Евразийский экономический форум, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:03
2023-05-24T13:15
москва
евразийский экономический союз
владимир путин
политика
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет неформальный обед с главами государств, которые посетят Евразийский экономический форум, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Песков напомнил, что Путин в среду выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума в концертном зале "Зарядье". Также в форуме примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров."После завершения этого форума главы государств отправятся в Кремль, где у них состоится неформальный обед, в ходе которого они продолжат свое общение", - сообщил Песков.В четверг, 25 мая, Путин и другие главы государств – участников Евразийского экономического союза примут участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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москва, евразийский экономический союз, владимир путин, политика
Москва, Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Политика
Путин проведет неформальный обед с участниками форума ЕАЭС

Путин в среду проведет неформальный обед с участниками Евразийского экономического форума

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет неформальный обед с главами государств, которые посетят Евразийский экономический форум, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что Путин в среду выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума в концертном зале "Зарядье". Также в форуме примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров.
«
"После завершения этого форума главы государств отправятся в Кремль, где у них состоится неформальный обед, в ходе которого они продолжат свое общение", - сообщил Песков.
В четверг, 25 мая, Путин и другие главы государств – участников Евразийского экономического союза примут участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
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МоскваЕвразийский экономический союзВладимир ПутинПолитика
 
 
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