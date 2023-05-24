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В Калифорнии насмерть сбили человека, переводившего уток через дорогу - РИА Новости, 24.05.2023
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03:36 24.05.2023 (обновлено: 09:54 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/dtp-1873760053.html
В Калифорнии насмерть сбили человека, переводившего уток через дорогу
В Калифорнии насмерть сбили человека, переводившего уток через дорогу - РИА Новости, 24.05.2023
В Калифорнии насмерть сбили человека, переводившего уток через дорогу
Житель американского штата Калифорнии погиб под колесами автомобиля, переводя выводок уток через дорогу, сообщила местная полиция. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T03:36
2023-05-24T09:54
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ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Житель американского штата Калифорнии погиб под колесами автомобиля, переводя выводок уток через дорогу, сообщила местная полиция."Мужчина, судя по всему, пытался помочь нескольким уткам, которые находились на перекрестке", — заявили в полиции города Роклин. Уточняется, что его сбил автомобиль, за рулем которого находилась 17-летняя девушка.Телеканал NBC добавил, что утки в дорожно-транспортном происшествии не пострадали. Американка, сбившая мужчину, осталась на месте происшествия. По данным канала, предъявлять уголовные обвинения ей не планируется.
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авто, калифорния, nbc, в мире
Авто, Калифорния, NBC, В мире
В Калифорнии насмерть сбили человека, переводившего уток через дорогу

В Калифорнии автомобиль насмерть сбил человека, помогавшего уткам перейти через дорогу

© Фото : William via KCRAЖитель американского штата Калифорнии переводит уток через дорогу
Житель американского штата Калифорнии переводит уток через дорогу - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Фото : William via KCRA
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ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Житель американского штата Калифорнии погиб под колесами автомобиля, переводя выводок уток через дорогу, сообщила местная полиция.
"Мужчина, судя по всему, пытался помочь нескольким уткам, которые находились на перекрестке", — заявили в полиции города Роклин.
Уточняется, что его сбил автомобиль, за рулем которого находилась 17-летняя девушка.
Телеканал NBC добавил, что утки в дорожно-транспортном происшествии не пострадали. Американка, сбившая мужчину, осталась на месте происшествия. По данным канала, предъявлять уголовные обвинения ей не планируется.
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