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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 24.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:56 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/donetsk-1873924730.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 24.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:56
2023-05-24T17:56
специальная военная операция на украине
безопасность
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.50 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.20 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кировский район, на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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безопасность, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР: украинские войска выпустили десять натовских снарядов по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донбассе
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.50 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.20 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Кировский район, на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 мая, 15:10
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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