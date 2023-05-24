https://ria.ru/20230524/donetsk-1873914670.html

В Донецке устанавливают билборды в честь освобождения Артемовска

В Донецке устанавливают билборды в честь освобождения Артемовска - РИА Новости, 24.05.2023

В Донецке устанавливают билборды в честь освобождения Артемовска

На центральных улицах Донецка начали устанавливать билборды в честь освобождения Артемовска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:32

2023-05-24T17:32

2023-05-24T17:32

специальная военная операция на украине

артемовск

донецк

евгений пригожин

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. На центральных улицах Донецка начали устанавливать билборды в честь освобождения Артемовска, передает корреспондент РИА Новости. На плакатах, один из которых размещен на проспекте Богдана Хмельницкого, изображен российский боец, сбивающий ногой знак с надписью "Бахмут", чтобы заменить его на другой - с надписью "Артемовск". В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий. В ночь на 21 мая минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации ВС РФ завершено освобождение города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят к государственным наградам. Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин напомнил, что, согласно законодательству республики, название Артемовск является официальным для недавно освобожденного города в Донбассе. Руководитель региона отметил, что используемое на Украине название Бахмут происходит из Российской империи, тогда как современники помнят этот город именно как Артемовск.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

артемовск

донецк

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артемовск, донецк, евгений пригожин, денис пушилин