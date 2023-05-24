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В Донецке устанавливают билборды в честь освобождения Артемовска - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:32 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/donetsk-1873914670.html
В Донецке устанавливают билборды в честь освобождения Артемовска
В Донецке устанавливают билборды в честь освобождения Артемовска - РИА Новости, 24.05.2023
В Донецке устанавливают билборды в честь освобождения Артемовска
На центральных улицах Донецка начали устанавливать билборды в честь освобождения Артемовска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:32
2023-05-24T17:32
специальная военная операция на украине
артемовск
донецк
евгений пригожин
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. На центральных улицах Донецка начали устанавливать билборды в честь освобождения Артемовска, передает корреспондент РИА Новости. На плакатах, один из которых размещен на проспекте Богдана Хмельницкого, изображен российский боец, сбивающий ногой знак с надписью "Бахмут", чтобы заменить его на другой - с надписью "Артемовск". В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий. В ночь на 21 мая минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации ВС РФ завершено освобождение города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят к государственным наградам. Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин напомнил, что, согласно законодательству республики, название Артемовск является официальным для недавно освобожденного города в Донбассе. Руководитель региона отметил, что используемое на Украине название Бахмут происходит из Российской империи, тогда как современники помнят этот город именно как Артемовск.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html
артемовск
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РИА Новости
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артемовск, донецк, евгений пригожин, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецк, Евгений Пригожин, Денис Пушилин
В Донецке устанавливают билборды в честь освобождения Артемовска

На улицах Донецка начали устанавливать билборды в честь освобождения Артемовска

Билборд в честь освобождения Артемовска, установленный в Донецке
Билборд в честь освобождения Артемовска, установленный в Донецке
Билборд в честь освобождения Артемовска, установленный в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. На центральных улицах Донецка начали устанавливать билборды в честь освобождения Артемовска, передает корреспондент РИА Новости.
На плакатах, один из которых размещен на проспекте Богдана Хмельницкого, изображен российский боец, сбивающий ногой знак с надписью "Бахмут", чтобы заменить его на другой - с надписью "Артемовск".
В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий. В ночь на 21 мая минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации ВС РФ завершено освобождение города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят к государственным наградам.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин напомнил, что, согласно законодательству республики, название Артемовск является официальным для недавно освобожденного города в Донбассе. Руководитель региона отметил, что используемое на Украине название Бахмут происходит из Российской империи, тогда как современники помнят этот город именно как Артемовск.
Поврежденные многоэтажные дома в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Россия освободила Артемовск. Он же Бахмут
21 мая, 17:09
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкЕвгений ПригожинДенис Пушилин
 
 
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