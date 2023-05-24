https://ria.ru/20230524/dollar-1873764202.html

Более половины россиян хотят видеть доллар не выше 50 рублей

Более половины россиян хотят видеть доллар не выше 50 рублей - РИА Новости, 24.05.2023

Более половины россиян хотят видеть доллар не выше 50 рублей

Подавляющему числу россиян небезразличен курс валюты, при этом более половины граждан считают, что оптимальный для них курс - не более 50 рублей за доллар,... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T06:03

2023-05-24T06:03

2023-05-24T06:03

экономика

россия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Подавляющему числу россиян небезразличен курс валюты, при этом более половины граждан считают, что оптимальный для них курс - не более 50 рублей за доллар, говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. "Большинство опрошенных (62,5%) считают - лучше всего, если стоимость доллара не будет превышать 50 рублей", - выяснили аналитики сервиса, опросив в мае 1,5 тысячи совершеннолетних россиян. Каждый шестой (17,3%) считает, что оптимальный курс - 50-60 рублей за доллар, каждый десятый (10,2%) - 60-70 рублей, на доллар по 70-80 рублей согласны 4,3% опрошенных. "А 2,8% сочли выгодным курс доллара на уровне свыше 80 рублей. Остальные 2,9% затруднились с ответом", - отметили аналитики. Курс валюты небезразличен подавляющему большинству респондентов - таких 72,2%. Однако почти треть (27,8%) этот вопрос не интересует. В то же время о накоплениях в долларах рассказали лишь 9,2% опрошенных. Напротив, у остальных 90,8% их нет. "По большей части обычный среднестатистический житель России заинтересован в укреплении национальной валюты. И прежде всего потому, что в его глазах укрепление рубля к доллару влечет за собой уменьшение стоимости импортных товаров или тех, что производятся в России, но имеют много импортных комплектующих", - заключили аналитики сервиса.

https://ria.ru/20230518/rodzhers-1872514874.html

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экономика, россия