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МИД назвал атаку ДРГ в Белгородской области типичным методом террористов - РИА Новости, 24.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 24.05.2023 (обновлено: 14:55 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/diversiya-1873867320.html
МИД назвал атаку ДРГ в Белгородской области типичным методом террористов
МИД назвал атаку ДРГ в Белгородской области типичным методом террористов - РИА Новости, 24.05.2023
МИД назвал атаку ДРГ в Белгородской области типичным методом террористов
Действия украинской ДРГ в Белгородской области — классический метод международных террористов, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД России... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:23
2023-05-24T14:55
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
белгородская область
мария захарова
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Действия украинской ДРГ в Белгородской области — классический метод международных террористов, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова."В предыдущих случаях мы видели, как киевский режим, в том числе при западном кураторстве, осуществляет диверсионную террористически-экстремистскую деятельность на территории нашей страны, для этого вербуя, рекрутируя или втягивая в эти террористические сетки граждан не только Украины — это классический метод действия международных террористов", — сказала Захарова в ходе брифинга.В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов пострадали один мирный житель погиб, еще 13 пострадали. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России. Также, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле меры по недопущению подобных атак на регионы РФ в будущем, он отметил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу.
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
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россия, безопасность, белгородская область, мария захарова, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Белгородская область, Мария Захарова, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
МИД назвал атаку ДРГ в Белгородской области типичным методом террористов

Захарова назвала атаку ДРГ в Белгородской области классическим методом террористов

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПоврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Действия украинской ДРГ в Белгородской области — классический метод международных террористов, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В предыдущих случаях мы видели, как киевский режим, в том числе при западном кураторстве, осуществляет диверсионную террористически-экстремистскую деятельность на территории нашей страны, для этого вербуя, рекрутируя или втягивая в эти террористические сетки граждан не только Украины — это классический метод действия международных террористов", — сказала Захарова в ходе брифинга.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов пострадали один мирный житель погиб, еще 13 пострадали. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России. Также, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле меры по недопущению подобных атак на регионы РФ в будущем, он отметил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьБелгородская областьМария ЗахароваУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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