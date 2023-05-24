https://ria.ru/20230524/diversiya-1873867320.html

МИД назвал атаку ДРГ в Белгородской области типичным методом террористов

МИД назвал атаку ДРГ в Белгородской области типичным методом террористов - РИА Новости, 24.05.2023

МИД назвал атаку ДРГ в Белгородской области типичным методом террористов

Действия украинской ДРГ в Белгородской области — классический метод международных террористов, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД России... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T14:23

2023-05-24T14:23

2023-05-24T14:55

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

белгородская область

мария захарова

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Действия украинской ДРГ в Белгородской области — классический метод международных террористов, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова."В предыдущих случаях мы видели, как киевский режим, в том числе при западном кураторстве, осуществляет диверсионную террористически-экстремистскую деятельность на территории нашей страны, для этого вербуя, рекрутируя или втягивая в эти террористические сетки граждан не только Украины — это классический метод действия международных террористов", — сказала Захарова в ходе брифинга.В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов пострадали один мирный житель погиб, еще 13 пострадали. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России. Также, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле меры по недопущению подобных атак на регионы РФ в будущем, он отметил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу.

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

россия

белгородская область

украина

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россия, безопасность, белгородская область, мария захарова, украина, следственный комитет россии (ск рф)