https://ria.ru/20230524/diversii-1873849898.html
Песков рассказал об отношении Кремля к заявлениям Киева о повторе диверсий
Песков рассказал об отношении Кремля к заявлениям Киева о повторе диверсий - РИА Новости, 24.05.2023
Песков рассказал об отношении Кремля к заявлениям Киева о повторе диверсий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:21
2023-05-24T13:21
2023-05-24T13:22
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
дмитрий песков
украина
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России. "Негативно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к заявлениям секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который дал понять, что Белгородская, Брянская, Курская и Воронежская области России не могут быть в безопасности, и диверсии там могут повториться. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте, после нападения украинских боевиков на Белгородскую область, в результате которого пострадали несколько гражданских. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, белгородская область, дмитрий песков, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Дмитрий Песков, Украина, Россия
Песков рассказал об отношении Кремля к заявлениям Киева о повторе диверсий
Пресс-секретарь Песков: в Кремле негативно относятся к заявлениям Киева о повторе диверсий