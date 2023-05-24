https://ria.ru/20230524/diversii-1873849898.html

Песков рассказал об отношении Кремля к заявлениям Киева о повторе диверсий

Песков рассказал об отношении Кремля к заявлениям Киева о повторе диверсий - РИА Новости, 24.05.2023

Песков рассказал об отношении Кремля к заявлениям Киева о повторе диверсий

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T13:21

2023-05-24T13:21

2023-05-24T13:22

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

дмитрий песков

украина

россия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России. "Негативно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к заявлениям секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который дал понять, что Белгородская, Брянская, Курская и Воронежская области России не могут быть в безопасности, и диверсии там могут повториться. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте, после нападения украинских боевиков на Белгородскую область, в результате которого пострадали несколько гражданских. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.

https://ria.ru/20230524/diversanty-1873830030.html

белгородская область

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, дмитрий песков, украина, россия