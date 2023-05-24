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Песков рассказал об отношении Кремля к заявлениям Киева о повторе диверсий - РИА Новости, 24.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:21 24.05.2023 (обновлено: 13:22 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/diversii-1873849898.html
Песков рассказал об отношении Кремля к заявлениям Киева о повторе диверсий
Песков рассказал об отношении Кремля к заявлениям Киева о повторе диверсий - РИА Новости, 24.05.2023
Песков рассказал об отношении Кремля к заявлениям Киева о повторе диверсий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:21
2023-05-24T13:22
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
дмитрий песков
украина
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России. "Негативно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к заявлениям секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который дал понять, что Белгородская, Брянская, Курская и Воронежская области России не могут быть в безопасности, и диверсии там могут повториться. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте, после нападения украинских боевиков на Белгородскую область, в результате которого пострадали несколько гражданских. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
https://ria.ru/20230524/diversanty-1873830030.html
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происшествия, белгородская область, дмитрий песков, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Дмитрий Песков, Украина, Россия
Песков рассказал об отношении Кремля к заявлениям Киева о повторе диверсий

Пресс-секретарь Песков: в Кремле негативно относятся к заявлениям Киева о повторе диверсий

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПоврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России.
«
"Негативно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к заявлениям секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который дал понять, что Белгородская, Брянская, Курская и Воронежская области России не могут быть в безопасности, и диверсии там могут повториться.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте, после нападения украинских боевиков на Белгородскую область, в результате которого пострадали несколько гражданских. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьДмитрий ПесковУкраинаРоссия
 
 
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