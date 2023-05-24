https://ria.ru/20230524/diversanty-1873880933.html

Белгородские власти рассказали, как украинские диверсанты грабили жителей

Белгородские власти рассказали, как украинские диверсанты грабили жителей - РИА Новости, 24.05.2023

Белгородские власти рассказали, как украинские диверсанты грабили жителей

Вошедшие на территорию Белгородской области украинские диверсанты отнимали машины и мобильные телефоны у гражданских, рассказал журналистам глава Грайворонского РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T15:22

2023-05-24T15:22

2023-05-24T15:22

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

белгородская область

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Вошедшие на территорию Белгородской области украинские диверсанты отнимали машины и мобильные телефоны у гражданских, рассказал журналистам глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев. "В два наших населенных пункта - Козинки и Глотово, по информации жителей и нашей территориальной обороны, зашли машины с крестами. Машины были американского производства... На других позициях были танки, почти на приграничье. Отнимали телефоны, машины у жителей. Из машин делали заградительные сооружения. Отбирали паспорта", - сказал Бондарев. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. По данным властей области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России. Также, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле меры по недопущению подобных атак на регионы РФ в будущем, он отметил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу.

https://ria.ru/20230524/diversanty-1873824638.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр