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Белгородские власти рассказали, как украинские диверсанты грабили жителей - РИА Новости, 24.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:22 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/diversanty-1873880933.html
Белгородские власти рассказали, как украинские диверсанты грабили жителей
Белгородские власти рассказали, как украинские диверсанты грабили жителей - РИА Новости, 24.05.2023
Белгородские власти рассказали, как украинские диверсанты грабили жителей
Вошедшие на территорию Белгородской области украинские диверсанты отнимали машины и мобильные телефоны у гражданских, рассказал журналистам глава Грайворонского РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:22
2023-05-24T15:22
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Вошедшие на территорию Белгородской области украинские диверсанты отнимали машины и мобильные телефоны у гражданских, рассказал журналистам глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев. "В два наших населенных пункта - Козинки и Глотово, по информации жителей и нашей территориальной обороны, зашли машины с крестами. Машины были американского производства... На других позициях были танки, почти на приграничье. Отнимали телефоны, машины у жителей. Из машин делали заградительные сооружения. Отбирали паспорта", - сказал Бондарев. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. По данным властей области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России. Также, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле меры по недопущению подобных атак на регионы РФ в будущем, он отметил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу.
https://ria.ru/20230524/diversanty-1873824638.html
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происшествия, россия, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Белгородские власти рассказали, как украинские диверсанты грабили жителей

Белгородские власти: украинские диверсанты отбирали у местных жителей машины и телефоны

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПоврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Вошедшие на территорию Белгородской области украинские диверсанты отнимали машины и мобильные телефоны у гражданских, рассказал журналистам глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев.
"В два наших населенных пункта - Козинки и Глотово, по информации жителей и нашей территориальной обороны, зашли машины с крестами. Машины были американского производства... На других позициях были танки, почти на приграничье. Отнимали телефоны, машины у жителей. Из машин делали заградительные сооружения. Отбирали паспорта", - сказал Бондарев.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. По данным властей области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России. Также, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле меры по недопущению подобных атак на регионы РФ в будущем, он отметил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияБелгородская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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