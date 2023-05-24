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Все террористические атаки Киева будут жестко пресекаться, заявила Захарова - РИА Новости, 24.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:26 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/diversanty-1873833486.html
Все террористические атаки Киева будут жестко пресекаться, заявила Захарова
Все террористические атаки Киева будут жестко пресекаться, заявила Захарова - РИА Новости, 24.05.2023
Все террористические атаки Киева будут жестко пресекаться, заявила Захарова
Все террористические атаки Киева, подобные атаке на Белгородскую область, будут жестко пресекаться, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:26
2023-05-24T12:26
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
мария захарова
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Все террористические атаки Киева, подобные атаке на Белгородскую область, будут жестко пресекаться, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что бы они ни придумали, у них ничего не выйдет, потому что отпор им будут давать. Конечно, затмить победу в Артемовске ни у кого не получится, налет диверсантов 22 мая на Белгородскую область, рассчитанный на создание у натовских кураторов киевского режима ложного впечатления о некой высокой боеспособности ВСУ и так далее – это все провалилось. Все подобные террористические вылазки будут и дальше жестко пресекаться. А о террористическом характере киевского режима и его кураторов уже говорить дополнительно не требуется – доказательства налицо", - заявила Захарова на брифинге. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали. Как сообщил утром в среду губернатор Вячеслав Гладков, девять человек остаются в больницах, из них трое в реанимации.
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безопасность, белгородская область, мария захарова, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы РФ, Украина
Все террористические атаки Киева будут жестко пресекаться, заявила Захарова

Захарова: все атаки Киева, вроде налета на Белгородскую область, будут жестко пресекаться

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПоврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Все террористические атаки Киева, подобные атаке на Белгородскую область, будут жестко пресекаться, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Что бы они ни придумали, у них ничего не выйдет, потому что отпор им будут давать. Конечно, затмить победу в Артемовске ни у кого не получится, налет диверсантов 22 мая на Белгородскую область, рассчитанный на создание у натовских кураторов киевского режима ложного впечатления о некой высокой боеспособности ВСУ и так далее – это все провалилось. Все подобные террористические вылазки будут и дальше жестко пресекаться. А о террористическом характере киевского режима и его кураторов уже говорить дополнительно не требуется – доказательства налицо", - заявила Захарова на брифинге.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.
По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали. Как сообщил утром в среду губернатор Вячеслав Гладков, девять человек остаются в больницах, из них трое в реанимации.
Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
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Вчера, 12:10
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковВооруженные силы РФУкраина
 
 
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