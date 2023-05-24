https://ria.ru/20230524/diversanty-1873833486.html

Все террористические атаки Киева будут жестко пресекаться, заявила Захарова

Все террористические атаки Киева будут жестко пресекаться, заявила Захарова - РИА Новости, 24.05.2023

Все террористические атаки Киева будут жестко пресекаться, заявила Захарова

Все террористические атаки Киева, подобные атаке на Белгородскую область, будут жестко пресекаться, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T12:26

2023-05-24T12:26

2023-05-24T12:26

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

мария захарова

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

вооруженные силы рф

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873777314_0:0:2249:1266_1920x0_80_0_0_d4407d8d41610d4a40930cd39c9a2cf2.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Все террористические атаки Киева, подобные атаке на Белгородскую область, будут жестко пресекаться, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что бы они ни придумали, у них ничего не выйдет, потому что отпор им будут давать. Конечно, затмить победу в Артемовске ни у кого не получится, налет диверсантов 22 мая на Белгородскую область, рассчитанный на создание у натовских кураторов киевского режима ложного впечатления о некой высокой боеспособности ВСУ и так далее – это все провалилось. Все подобные террористические вылазки будут и дальше жестко пресекаться. А о террористическом характере киевского режима и его кураторов уже говорить дополнительно не требуется – доказательства налицо", - заявила Захарова на брифинге. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали. Как сообщил утром в среду губернатор Вячеслав Гладков, девять человек остаются в больницах, из них трое в реанимации.

https://ria.ru/20230524/diversanty-1873830030.html

белгородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, белгородская область, мария захарова, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, вооруженные силы рф, украина