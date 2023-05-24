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Десантис выдвинул свою кандидатуру на выборы президента США
Десантис выдвинул свою кандидатуру на выборы президента США - РИА Новости, 24.05.2023
Десантис выдвинул свою кандидатуру на выборы президента США
Комитет по выдвижению губернатора Флориды Рона Десантиса кандидатом на выборах президента США подал заявку в избирательную комиссию, следует из опубликованного... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T21:50
2023-05-24T21:50
2023-05-24T22:15
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Комитет по выдвижению губернатора Флориды Рона Десантиса кандидатом на выборах президента США подал заявку в избирательную комиссию, следует из опубликованного документа. "Кандидат Десантис от республиканской партии претендует на пост президента", - говорится в опубликованной избиркомом заявке. Десантиса называют главным конкурентом экс-президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию. Как ожидается, в ближайшие часы губернатор Флориды официально объявит о своих президентских амбициях.
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в мире, флорида, сша, рон десантис, дональд трамп, республиканская партия сша
В мире, Флорида, США, Рон Десантис, Дональд Трамп, Республиканская партия США
Десантис выдвинул свою кандидатуру на выборы президента США
Избирком: комитет по выдвижению Десантиса на выборы президента США подал заявку