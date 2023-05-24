https://ria.ru/20230524/den-1873946575.html

В Молдавии могут переименовать День Победы в день памяти

В Молдавии могут переименовать День Победы в день памяти - РИА Новости, 24.05.2023

В Молдавии могут переименовать День Победы в день памяти

Правящая партия "Действие и солидарность" зарегистрировала в парламенте Молдавии инициативу о переименовании Дня Победы в "день памяти павших во Второй Мировой... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T19:20

2023-05-24T19:20

2023-05-24T19:20

в мире

молдавия

день победы

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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" зарегистрировала в парламенте Молдавии инициативу о переименовании Дня Победы в "день памяти павших во Второй Мировой войне", который будут отмечать 8 мая, сообщил депутат оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. "Партия "Действие и солидарность" выдвинула законопроект о переименовании дня Победы в "день памяти павших во Второй Мировой войне"… Соответственно, "день памяти" будет праздноваться 8 мая, а не 9 мая", - написал Цырдя в своем аккаунте в соцсетях. По его словам, гражданам Молдавии предлагают оплакивать фашистов и нацистов, поскольку они "тоже пали во Второй Мировой войне". Власти Молдавии неоднократно заявляли, что День Победы не является праздником, поскольку в этот день нужно вспоминать о погибших. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20230512/parad-1871185309.html

https://ria.ru/20230509/veteran-1870640966.html

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в мире, молдавия, день победы