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В Молдавии могут переименовать День Победы в день памяти
В Молдавии могут переименовать День Победы в день памяти - РИА Новости, 24.05.2023
В Молдавии могут переименовать День Победы в день памяти
Правящая партия "Действие и солидарность" зарегистрировала в парламенте Молдавии инициативу о переименовании Дня Победы в "день памяти павших во Второй Мировой... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T19:20
2023-05-24T19:20
2023-05-24T19:20
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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" зарегистрировала в парламенте Молдавии инициативу о переименовании Дня Победы в "день памяти павших во Второй Мировой войне", который будут отмечать 8 мая, сообщил депутат оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. "Партия "Действие и солидарность" выдвинула законопроект о переименовании дня Победы в "день памяти павших во Второй Мировой войне"… Соответственно, "день памяти" будет праздноваться 8 мая, а не 9 мая", - написал Цырдя в своем аккаунте в соцсетях. По его словам, гражданам Молдавии предлагают оплакивать фашистов и нацистов, поскольку они "тоже пали во Второй Мировой войне". Власти Молдавии неоднократно заявляли, что День Победы не является праздником, поскольку в этот день нужно вспоминать о погибших. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20230512/parad-1871185309.html
https://ria.ru/20230509/veteran-1870640966.html
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в мире, молдавия, день победы
В мире, Молдавия, День Победы
В Молдавии могут переименовать День Победы в день памяти
Депутат Цырдя: День Победы в Молдавии могут переименовать и перенести на 8 мая
КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" зарегистрировала в парламенте Молдавии инициативу о переименовании Дня Победы в "день памяти павших во Второй Мировой войне", который будут отмечать 8 мая, сообщил депутат оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.
"Партия "Действие и солидарность" выдвинула законопроект о переименовании дня Победы в "день памяти павших во Второй Мировой войне"… Соответственно, "день памяти" будет праздноваться 8 мая, а не 9 мая", - написал Цырдя в своем аккаунте в соцсетях.
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По его словам, гражданам Молдавии предлагают оплакивать фашистов и нацистов, поскольку они "тоже пали во Второй Мировой войне".
Власти Молдавии неоднократно заявляли, что День Победы не является праздником, поскольку в этот день нужно вспоминать о погибших.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии
, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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