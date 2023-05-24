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Мосгорсуд рассмотрит коррупционное дело судьи Кондрат - РИА Новости, 24.05.2023
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16:38 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/delo-1873901901.html
Мосгорсуд рассмотрит коррупционное дело судьи Кондрат
Мосгорсуд рассмотрит коррупционное дело судьи Кондрат - РИА Новости, 24.05.2023
Мосгорсуд рассмотрит коррупционное дело судьи Кондрат
В Мосгорсуд поступило уголовное дело о посредничестве в получении взятки в отношении судьи в отставке Арбитражного суда Елены Кондрат, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:38
2023-05-24T16:38
происшествия
московский городской суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. В Мосгорсуд поступило уголовное дело о посредничестве в получении взятки в отношении судьи в отставке Арбитражного суда Елены Кондрат, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда в среду. "В уголовной канцелярии 24 мая зарегистрировано уголовное дело в отношении Елены Кондрат, обвиняемой по части 4 статьи 291.1 УК РФ", - сказала собеседница агентства. Пока не определено, какой именно судья будет рассматривать дело. Кондрат вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, за это предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Кондрат слушала дела о банкротстве и, согласно информации на сайте арбитражного суда, работала судьей с 2008 года. По версии следствия, Кондрат предложила коллеге по арбитражному суду Елене Махалкиной, рассматривающей дело о банкротстве, за 50 тысяч долларов вынести решение о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц и непривлечении других. Она, как считает следствие, уговаривала Махалкину по телефону и на личных встречах. Та обратилась в ФСБ, дав согласие на участие в оперативном эксперименте. Передача денег проходила уже под контролем сотрудников правоохранительных органов. Адвокат Алексей Ковалев, представляющий интересы Кондрат, заявлял, что деньги передавались на покупку квартиры. При этом, по его словам, по делу нет самого взяткодателя. Год назад, в конце апреля 2022-го, Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на арест Кондрат. Сама она находится в СИЗО, 30 мая апелляционная коллегия Мосгорсуда рассмотрит жалобу ее защиты на продления срока ареста.
https://ria.ru/20230517/korruptsiya-1872467157.html
https://ria.ru/20230510/sugrobov-1870856519.html
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происшествия, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Московский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Мосгорсуд рассмотрит коррупционное дело судьи Кондрат

В Мосгорсуд поступило коррупционное дело судьи Арбитражного суда в отставке Кондрат

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у здания Московского городского суда
Сотрудники полиции у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудники полиции у здания Московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. В Мосгорсуд поступило уголовное дело о посредничестве в получении взятки в отношении судьи в отставке Арбитражного суда Елены Кондрат, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда в среду.
"В уголовной канцелярии 24 мая зарегистрировано уголовное дело в отношении Елены Кондрат, обвиняемой по части 4 статьи 291.1 УК РФ", - сказала собеседница агентства.
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Пока не определено, какой именно судья будет рассматривать дело.
Кондрат вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, за это предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Кондрат слушала дела о банкротстве и, согласно информации на сайте арбитражного суда, работала судьей с 2008 года.
По версии следствия, Кондрат предложила коллеге по арбитражному суду Елене Махалкиной, рассматривающей дело о банкротстве, за 50 тысяч долларов вынести решение о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц и непривлечении других.
Она, как считает следствие, уговаривала Махалкину по телефону и на личных встречах. Та обратилась в ФСБ, дав согласие на участие в оперативном эксперименте. Передача денег проходила уже под контролем сотрудников правоохранительных органов.
Адвокат Алексей Ковалев, представляющий интересы Кондрат, заявлял, что деньги передавались на покупку квартиры. При этом, по его словам, по делу нет самого взяткодателя.
Год назад, в конце апреля 2022-го, Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на арест Кондрат. Сама она находится в СИЗО, 30 мая апелляционная коллегия Мосгорсуда рассмотрит жалобу ее защиты на продления срока ареста.
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