https://ria.ru/20230524/defolt-1873946707.html

Спикер Маккарти заявил, что США избежит дефолта

Спикер Маккарти заявил, что США избежит дефолта - РИА Новости, 24.05.2023

Спикер Маккарти заявил, что США избежит дефолта

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что дефолта США не будет. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T19:21

2023-05-24T19:21

2023-05-24T19:21

в мире

сша

кевин маккарти

джо байден

попытки изменить потолок госдолга сша

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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что дефолта США не будет. "Дефолта не будет, мы решим эту проблему", - заявил Маккарти журналистам. Он при этом отметил, что к договоренности администрация и республиканские законодатели так и не приблизились. В понедельник, как сообщалось, Маккарти встречался с президентом США Джо Байденом. Тогда им не удалось прийти к разрешению спорных вопросов. Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников. Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.

https://ria.ru/20230524/gosdolg-1873692478.html

сша

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в мире, сша, кевин маккарти, джо байден, попытки изменить потолок госдолга сша