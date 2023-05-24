https://ria.ru/20230524/defolt-1873946707.html
Спикер Маккарти заявил, что США избежит дефолта
Спикер Маккарти заявил, что США избежит дефолта - РИА Новости, 24.05.2023
Спикер Маккарти заявил, что США избежит дефолта
Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что дефолта США не будет. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T19:21
2023-05-24T19:21
2023-05-24T19:21
в мире
сша
кевин маккарти
джо байден
попытки изменить потолок госдолга сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873713963_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_239b422612ce6e414138322adf9057c2.jpg
ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что дефолта США не будет. "Дефолта не будет, мы решим эту проблему", - заявил Маккарти журналистам. Он при этом отметил, что к договоренности администрация и республиканские законодатели так и не приблизились. В понедельник, как сообщалось, Маккарти встречался с президентом США Джо Байденом. Тогда им не удалось прийти к разрешению спорных вопросов. Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников. Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.
https://ria.ru/20230524/gosdolg-1873692478.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873713963_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1154d8d0c64d3de40e36a88f8c00f094.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, кевин маккарти, джо байден, попытки изменить потолок госдолга сша
В мире, США, Кевин Маккарти, Джо Байден, Попытки изменить потолок госдолга США
Спикер Маккарти заявил, что США избежит дефолта
Спикер палаты представителей Маккарти заявил, что дефолта США не будет
ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что дефолта США не будет.
"Дефолта не будет, мы решим эту проблему", - заявил Маккарти журналистам.
Он при этом отметил, что к договоренности администрация и республиканские законодатели так и не приблизились.
В понедельник, как сообщалось, Маккарти встречался с президентом США Джо Байденом
. Тогда им не удалось прийти к разрешению спорных вопросов.
Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.
Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.
Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.
Дефолт подкрался незаметно: Украина ответит за доллар