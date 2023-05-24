https://ria.ru/20230524/defitsit-1873846758.html
Власти Швейцарии связали дефицит лекарств с конфликтом на Украине
Власти Швейцарии связали дефицит лекарств с конфликтом на Украине - РИА Новости, 24.05.2023
Власти Швейцарии связали дефицит лекарств с конфликтом на Украине
Перебои с поставками лекарств в Швейцарии выросли на 46% в период с 2021 по 2022 год, отчасти причиной этого является конфликт на Украине, говорится в... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:09
2023-05-24T13:09
2023-05-24T13:09
швейцария
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823436226_0:112:3134:1875_1920x0_80_0_0_3575758c0948695b4900ec9147590891.jpg
ЖЕНЕВА, 24 мая - РИА Новости. Перебои с поставками лекарств в Швейцарии выросли на 46% в период с 2021 по 2022 год, отчасти причиной этого является конфликт на Украине, говорится в опубликованном докладе минэкономики Швейцарии. "В прошлом году бюро уведомлений зафиксировало 201 нарушение поставок, что стало новым рекордом. Это на 46% больше, чем в 2021 году (137 нарушений), и почти на 10% больше, чем в 2019 году (184). Более чем в половине случаев нарушения, наблюдавшиеся в 2022 году, были связаны с антибиотиками (35%) или обезболивающими (19%)", - сказано в документе, опубликованном на сайте Федерального совета. Ведомство считает, что причин сбоев в поставках лекарств множество, это растущая проблема во всем мире. "Таким образом, мы можем упомянуть сильную зависимость от небольшого числа производственных площадок, постоянно сокращающиеся запасы, которыми владеют компании, изменение рыночных условий в результате пандемии COVID-19, экономические потрясения, вызванные войной на Украине и небольшой размер швейцарского рынка в международном сравнении", - добавляется в докладе. Министерство экономики Швейцарии не объясняет в документе прямую связь между конфликтом на Украине и поставками лекарств из Швейцарии. Ведомство еще не ответило на запросы о комментариях. Правительство Швейцарии в марте рекомендовало аптекам и медицинским учреждениям выдавать пациентам определенные антибиотики только в предписанных количествах из-за их нехватки. В апреле в опросе на сайте крупнейшего швейцарского онлайн-компаратора Comparis говорилось, что почти каждая четвертая швейцарская семья пострадала за последние шесть месяцев из-за нехватки лекарств в стране, эта цифра возрастает до 33% для семей с детьми. Ранее в интервью газете Blick президент швейцарского общества фармацевтов PharmaSuisse Мартина Руггли заявил, что в Швейцарии ощущается нехватка лекарств, ситуация может ухудшиться.
https://ria.ru/20230322/lekarstva-1859901202.html
https://ria.ru/20220322/lekarstva-1779450723.html
https://ria.ru/20230112/lekarstva-1844434723.html
швейцария
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823436226_292:0:2976:2013_1920x0_80_0_0_a2c11133662417da37cd64ff9194df5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, украина, в мире
Швейцария, Украина, В мире
Власти Швейцарии связали дефицит лекарств с конфликтом на Украине
Власти Швейцарии заявили, что нехватка лекарств частично вызвана конфликтом на Украине
ЖЕНЕВА, 24 мая - РИА Новости.
Перебои с поставками лекарств в Швейцарии выросли на 46% в период с 2021 по 2022 год, отчасти причиной этого является конфликт на Украине, говорится в опубликованном докладе
минэкономики Швейцарии.
"В прошлом году бюро уведомлений зафиксировало 201 нарушение поставок, что стало новым рекордом. Это на 46% больше, чем в 2021 году (137 нарушений), и почти на 10% больше, чем в 2019 году (184). Более чем в половине случаев нарушения, наблюдавшиеся в 2022 году, были связаны с антибиотиками (35%) или обезболивающими (19%)", - сказано в документе, опубликованном на сайте Федерального совета.
В сенате США заявили о дефиците детских лекарств и антибиотиков
Ведомство считает, что причин сбоев в поставках лекарств множество, это растущая проблема во всем мире.
"Таким образом, мы можем упомянуть сильную зависимость от небольшого числа производственных площадок, постоянно сокращающиеся запасы, которыми владеют компании, изменение рыночных условий в результате пандемии COVID-19, экономические потрясения, вызванные войной на Украине и небольшой размер швейцарского рынка в международном сравнении", - добавляется в докладе.
Министерство экономики Швейцарии не объясняет в документе прямую связь между конфликтом на Украине и поставками лекарств из Швейцарии. Ведомство еще не ответило на запросы о комментариях.
Правительство Швейцарии в марте рекомендовало аптекам и медицинским учреждениям выдавать пациентам определенные антибиотики только в предписанных количествах из-за их нехватки.
Говорить о дефиците лекарств в России нет оснований, заявили в Минздраве
В апреле в опросе на сайте крупнейшего швейцарского онлайн-компаратора Comparis говорилось, что почти каждая четвертая швейцарская семья пострадала за последние шесть месяцев из-за нехватки лекарств в стране, эта цифра возрастает до 33% для семей с детьми.
Ранее в интервью газете Blick президент швейцарского общества фармацевтов PharmaSuisse Мартина Руггли заявил, что в Швейцарии ощущается нехватка лекарств, ситуация может ухудшиться.
СМИ сообщили о дефиците лекарств на Украине