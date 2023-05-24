https://ria.ru/20230524/defitsit-1873846758.html

Власти Швейцарии связали дефицит лекарств с конфликтом на Украине

Власти Швейцарии связали дефицит лекарств с конфликтом на Украине - РИА Новости, 24.05.2023

Власти Швейцарии связали дефицит лекарств с конфликтом на Украине

Перебои с поставками лекарств в Швейцарии выросли на 46% в период с 2021 по 2022 год, отчасти причиной этого является конфликт на Украине, говорится в... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T13:09

2023-05-24T13:09

2023-05-24T13:09

швейцария

украина

в мире

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ЖЕНЕВА, 24 мая - РИА Новости. Перебои с поставками лекарств в Швейцарии выросли на 46% в период с 2021 по 2022 год, отчасти причиной этого является конфликт на Украине, говорится в опубликованном докладе минэкономики Швейцарии. "В прошлом году бюро уведомлений зафиксировало 201 нарушение поставок, что стало новым рекордом. Это на 46% больше, чем в 2021 году (137 нарушений), и почти на 10% больше, чем в 2019 году (184). Более чем в половине случаев нарушения, наблюдавшиеся в 2022 году, были связаны с антибиотиками (35%) или обезболивающими (19%)", - сказано в документе, опубликованном на сайте Федерального совета. Ведомство считает, что причин сбоев в поставках лекарств множество, это растущая проблема во всем мире. "Таким образом, мы можем упомянуть сильную зависимость от небольшого числа производственных площадок, постоянно сокращающиеся запасы, которыми владеют компании, изменение рыночных условий в результате пандемии COVID-19, экономические потрясения, вызванные войной на Украине и небольшой размер швейцарского рынка в международном сравнении", - добавляется в докладе. Министерство экономики Швейцарии не объясняет в документе прямую связь между конфликтом на Украине и поставками лекарств из Швейцарии. Ведомство еще не ответило на запросы о комментариях. Правительство Швейцарии в марте рекомендовало аптекам и медицинским учреждениям выдавать пациентам определенные антибиотики только в предписанных количествах из-за их нехватки. В апреле в опросе на сайте крупнейшего швейцарского онлайн-компаратора Comparis говорилось, что почти каждая четвертая швейцарская семья пострадала за последние шесть месяцев из-за нехватки лекарств в стране, эта цифра возрастает до 33% для семей с детьми. Ранее в интервью газете Blick президент швейцарского общества фармацевтов PharmaSuisse Мартина Руггли заявил, что в Швейцарии ощущается нехватка лекарств, ситуация может ухудшиться.

https://ria.ru/20230322/lekarstva-1859901202.html

https://ria.ru/20220322/lekarstva-1779450723.html

https://ria.ru/20230112/lekarstva-1844434723.html

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