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Путин пообещал, что ЕАЭС придет к созданию чипов в 0,7 нанометра
Путин пообещал, что ЕАЭС придет к созданию чипов в 0,7 нанометра - РИА Новости, 24.05.2023
Путин пообещал, что ЕАЭС придет к созданию чипов в 0,7 нанометра
Президент РФ Владимир Путин в ходе Евразийского экономического форума пообещал, что ЕАЭС в перспективе придет к созданию чипов в 0,7 нанометра. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T20:37
2023-05-24T20:37
2023-05-24T20:37
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евразийский союз
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе Евразийского экономического форума пообещал, что ЕАЭС в перспективе придет к созданию чипов в 0,7 нанометра. В своем выступлении на форуме президент Белоруссии Александр Лукашенко затронул вопрос промышленной и технологической кооперации на пространстве ЕАЭС. Он рассказал, что в ходе встреч со своим российским коллегой он часто обсуждает вопросы развития микроэлектроники, вспомнив о чипах в 0,7 нанометра. "Пока нет у нас, но подойдем к этому", - заметил на это Путин. Также в своем выступлении президент РФ отметил, что ЕАЭС поддерживает инициативы, которые нацелены на развитие всей Евразии. По словам главы государства, Евразийский союз также проводит активную линию на расширение дружественных связей с другими государствами, расположенными в ближнем зарубежье, в Азии, с Индией, на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке. Путин добавил, что ЕАЭС развивает связи с государствами, которые представляют "абсолютное большинство населения мира, являются на сегодняшний день драйверами роста мировой экономики".
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технологии, россия, белоруссия, владимир путин, евразийский экономический союз, александр лукашенко, евразийский союз, евразия
Технологии, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Александр Лукашенко, Евразийский Союз, Евразия
Путин пообещал, что ЕАЭС придет к созданию чипов в 0,7 нанометра
Путин пообещал, что ЕАЭС в перспективе придет к созданию чипов в 0,7 нанометра