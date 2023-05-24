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Путин пообещал, что ЕАЭС придет к созданию чипов в 0,7 нанометра - РИА Новости, 24.05.2023
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20:37 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/chipy-1873960256.html
Путин пообещал, что ЕАЭС придет к созданию чипов в 0,7 нанометра
Путин пообещал, что ЕАЭС придет к созданию чипов в 0,7 нанометра - РИА Новости, 24.05.2023
Путин пообещал, что ЕАЭС придет к созданию чипов в 0,7 нанометра
Президент РФ Владимир Путин в ходе Евразийского экономического форума пообещал, что ЕАЭС в перспективе придет к созданию чипов в 0,7 нанометра. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T20:37
2023-05-24T20:37
технологии
россия
белоруссия
владимир путин
евразийский экономический союз
александр лукашенко
евразийский союз
евразия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе Евразийского экономического форума пообещал, что ЕАЭС в перспективе придет к созданию чипов в 0,7 нанометра. В своем выступлении на форуме президент Белоруссии Александр Лукашенко затронул вопрос промышленной и технологической кооперации на пространстве ЕАЭС. Он рассказал, что в ходе встреч со своим российским коллегой он часто обсуждает вопросы развития микроэлектроники, вспомнив о чипах в 0,7 нанометра. "Пока нет у нас, но подойдем к этому", - заметил на это Путин. Также в своем выступлении президент РФ отметил, что ЕАЭС поддерживает инициативы, которые нацелены на развитие всей Евразии. По словам главы государства, Евразийский союз также проводит активную линию на расширение дружественных связей с другими государствами, расположенными в ближнем зарубежье, в Азии, с Индией, на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке. Путин добавил, что ЕАЭС развивает связи с государствами, которые представляют "абсолютное большинство населения мира, являются на сегодняшний день драйверами роста мировой экономики".
https://ria.ru/20230518/zagranpasport-1872586764.html
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технологии, россия, белоруссия, владимир путин, евразийский экономический союз, александр лукашенко, евразийский союз, евразия
Технологии, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Александр Лукашенко, Евразийский Союз, Евразия
Путин пообещал, что ЕАЭС придет к созданию чипов в 0,7 нанометра

Путин пообещал, что ЕАЭС в перспективе придет к созданию чипов в 0,7 нанометра

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе Евразийского экономического форума пообещал, что ЕАЭС в перспективе придет к созданию чипов в 0,7 нанометра.
В своем выступлении на форуме президент Белоруссии Александр Лукашенко затронул вопрос промышленной и технологической кооперации на пространстве ЕАЭС. Он рассказал, что в ходе встреч со своим российским коллегой он часто обсуждает вопросы развития микроэлектроники, вспомнив о чипах в 0,7 нанометра.
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"Пока нет у нас, но подойдем к этому", - заметил на это Путин.
Также в своем выступлении президент РФ отметил, что ЕАЭС поддерживает инициативы, которые нацелены на развитие всей Евразии. По словам главы государства, Евразийский союз также проводит активную линию на расширение дружественных связей с другими государствами, расположенными в ближнем зарубежье, в Азии, с Индией, на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке. Путин добавил, что ЕАЭС развивает связи с государствами, которые представляют "абсолютное большинство населения мира, являются на сегодняшний день драйверами роста мировой экономики".
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ТехнологииРоссияБелоруссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союзАлександр ЛукашенкоЕвразийский СоюзЕвразия
 
 
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