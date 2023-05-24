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Лавров 1-2 июня примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС в Кейптауне - РИА Новости, 24.05.2023
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11:54 24.05.2023 (обновлено: 12:17 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/briks-1873822375.html
Лавров 1-2 июня примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС в Кейптауне
Лавров 1-2 июня примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС в Кейптауне - РИА Новости, 24.05.2023
Лавров 1-2 июня примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС в Кейптауне
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит 1-2 июня ЮАР и примет участие в совещании глав МИД БРИКС, в ходе встречи в Кейптауне стороны обсудят... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:54
2023-05-24T12:17
кейптаун
россия
брикс
политика
юар
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
сергей лавров
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит 1-2 июня ЮАР и примет участие в совещании глав МИД БРИКС, в ходе встречи в Кейптауне стороны обсудят международную повестку дня, развитие стратегического партнёрства БРИКС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В период с первого по второе июня министр иностранных дел России (Сергей Лавров - ред.) примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Кейптауне, ЮАР", - сказала Захарова в ходе брифинга."Участники мероприятия обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, взаимодействие на ведущих многосторонних площадках, проведут обмен мнениями о перспективах развития стратегического партнерства БРИКС, включая институциональное развитие объединения", - добавила она.Захарова подчеркнула, что особое внимание в ходе совещания планируется уделить подготовке к предстоящему с 23 по 24 августа 15-му саммиту "пятерки".
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кейптаун, россия, брикс, политика, юар, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, сергей лавров
Кейптаун, Россия, БРИКС, Политика, ЮАР, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Сергей Лавров
Лавров 1-2 июня примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС в Кейптауне

Лавров 1-2 июня посетит ЮАР и примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС в Кейптауне

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит 1-2 июня ЮАР и примет участие в совещании глав МИД БРИКС, в ходе встречи в Кейптауне стороны обсудят международную повестку дня, развитие стратегического партнёрства БРИКС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В период с первого по второе июня министр иностранных дел России (Сергей Лавров - ред.) примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Кейптауне, ЮАР", - сказала Захарова в ходе брифинга.
"Участники мероприятия обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, взаимодействие на ведущих многосторонних площадках, проведут обмен мнениями о перспективах развития стратегического партнерства БРИКС, включая институциональное развитие объединения", - добавила она.
Захарова подчеркнула, что особое внимание в ходе совещания планируется уделить подготовке к предстоящему с 23 по 24 августа 15-му саммиту "пятерки".
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КейптаунРоссияБРИКСПолитикаЮАРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСергей Лавров
 
 
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