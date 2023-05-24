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В Белгороде беспилотник сбросил бомбу на дорогу
В Белгороде беспилотник сбросил бомбу на дорогу - РИА Новости, 24.05.2023
В Белгороде беспилотник сбросил бомбу на дорогу
Беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде, пострадавших нет, повреждена машина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T00:10
2023-05-24T00:10
2023-05-24T00:19
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде, пострадавших нет, повреждена машина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале."В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают взрывотехники и оперативные служб.В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте, после нападения украинских боевиков, в результате которого пострадали несколько гражданских. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгороде беспилотник сбросил бомбу на дорогу
Губернатор Белгородской области: БПЛА сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости.
Беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде, пострадавших нет, повреждена машина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале
.
"В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают взрывотехники и оперативные служб.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте, после нападения украинских боевиков, в результате которого пострадали несколько гражданских. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
Минобороны показало поврежденную технику с места уничтожения ДРГ