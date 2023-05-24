https://ria.ru/20230524/bogomolov-1873837311.html

В Совфеде прокомментировали статью Богомолова об "особых русских"

В Совфеде прокомментировали статью Богомолова об "особых русских" - РИА Новости, 24.05.2023

В Совфеде прокомментировали статью Богомолова об "особых русских"

Современная обстановка заставит "особых русских" выйти из своего "особняка", перестать выводить деньги за пределы страны, считает член конституционного комитета РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T12:37

2023-05-24T12:37

2023-05-24T12:37

россия

константин богомолов

александр башкин

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Современная обстановка заставит "особых русских" выйти из своего "особняка", перестать выводить деньги за пределы страны, считает член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. Театральный режиссер Константин Богомолов в своей статье для РИА Новости "Диетическое горе" написал, что в России есть "особый мир". Он считает, что в российском обществе сформировалась каста "особых русских", которые хоть и исповедуют демократические ценности, но презирают обычных "темных" соотечественников, при этом после начала спецоперации эта элита оказалась в растерянности и скорбит о прошлой жизни, вместо того чтобы отбросить презрение к своей стране и начать работать. "Страна внутри страны", некий "особняк", написал режиссер. "Добровольно они из своего мира выходить не захотят. Но современная обстановка их заставит это сделать. А, главное, заставит перестать выводить деньги за пределы (страны), прекратить вкладывать их в зарубежные экономики и дорогое имущество. Чтобы не потерять то, что осталось", - сказал Башкин РИА Новости. По словам законодателя, как ни странно это слышать, но "именно антироссийские санкции, именно Запад собственными руками мотивирует сверхсостоятельных россиян не столько выйти из "особняка", сколько повернуться лицом к России, к нашей экономике". "Инвестировать в родную страну, одновременно сокращая финансовый поток в недружественные страны, который раньше составлял миллиарды и миллиарды", - отметил политик.

https://ria.ru/20230524/russia-1873743274.html

https://ria.ru/20230406/indiya-1863305867.html

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Ольга Фомченкова

россия, константин богомолов, александр башкин, общество, совет федерации рф