https://ria.ru/20230524/bogomolov-1873771026.html
Богомолов написал статью с осуждением элиты
Богомолов написал статью с осуждением элиты - РИА Новости, 24.05.2023
Богомолов написал статью с осуждением элиты
Театральный режиссер Константин Богомолов написал статью, в которой говорит, что в российском обществе сформировалась каста "особых русских", которые хоть и... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T08:11
2023-05-24T08:11
2023-05-24T08:59
культура
россия
украина
константин богомолов
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869131024_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c7624eca40501be1f0825914381991f1.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Театральный режиссер Константин Богомолов написал статью, в которой говорит, что в российском обществе сформировалась каста "особых русских", которые хоть и исповедуют демократические ценности, но презирают обычных "темных" соотечественников, при этом после начала спецоперации эта элита оказалась в растерянности и скорбит о прошлой жизни, вместо того чтобы отбросить презрение к своей стране и начать работать. В своей статье для РИА Новости "Диетическое горе" Богомолов написал, что в России есть "особый мир". "Страна внутри страны. Сообщество внутри общества. Мир "особых русских". Назовем его "особняк". Этот особняк виртуален. Но в то же время он совершенно реален. Там обитают особые люди. Они не умнее прочих. Хотя многие – да. Они точно не красивее других. Просто ухоженнее. Они стопроцентно не порядочнее. Они часто богаче или образованнее. Но не это делает их особыми. Особыми их делает сознание себя особыми", – написал он. "Парадоксально – девяносто процентов из этих "особых" называют себя европейцами и просвещенными либералами. Исповедуют идеи демократии. Равенства. Справедливости. Но в глубине души презирают своих недостаточно успешных, недостаточно "продвинутых", "темных" соплеменников", – считает режиссер. По его мнению, "особые" могут быть объединены в два подкласса: люди при деньгах или возможностях и условное интеллектуально-интеллигентское сословие. "Так образовался союз денежно успешных плебеев и денежно бездарных интеллигентов. И, пожалуй, нет и не может быть теснее союза - склеивает два этих класса не выгода, а беда: одиночество в собственной стране. То самое сознание себя "особыми". Ибо и те и другие, неистово презирая друг друга, еще более неистово презирают собственный народ", - пишет Богомолов. Режиссер отметил, что начало спецоперации на Украине заставило "элиту" страдать по прошлой беззаботной жизни. "Не кровь пролитую оплакивают. Свой счастливый смех оплакивают. Свои винировые улыбки. Свою безмятежную жизнь. Свой рай", - пояснил он. По словам Богомолова, сейчас надо прекратить заниматься рефлексией по утраченному прошлому, так как "поезд истории пошел по иным рельсам". "Пора оставить страдания о прошлом. Оно должно умереть не только физически. Оно должно умереть в сердцах живущих. Мертвое должно умереть дважды... В настоящем есть смысл и цель. И правда, и дух. И подлинность. Надо только суметь выйти из "особняка", засучить рукава, и работать, и жить, и верить. Надо отбросить презрение к своей стране и своему народу и услышать гул истории и голос людей", - полагает он. Читайте полный текст статьи Константина Богомолова >>
https://ria.ru/20230513/slovo-1871424128.html
https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html
https://ria.ru/20230406/indiya-1863305867.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869131024_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_711138553ec51137653c14653fee54b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, константин богомолов, культура, новости культуры
Культура, Россия, Украина, Константин Богомолов, Культура, Новости культуры
Богомолов написал статью с осуждением элиты
Режиссер Константин Богомолов написал статью с осуждением скорбящей о прошлой жизни элите
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости.
Театральный режиссер Константин Богомолов написал статью
, в которой говорит, что в российском обществе сформировалась каста "особых русских", которые хоть и исповедуют демократические ценности, но презирают обычных "темных" соотечественников, при этом после начала спецоперации эта элита оказалась в растерянности и скорбит о прошлой жизни, вместо того чтобы отбросить презрение к своей стране и начать работать.
В своей статье для РИА Новости "Диетическое горе" Богомолов написал, что в России
есть "особый мир".
«
"Страна внутри страны. Сообщество внутри общества. Мир "особых русских". Назовем его "особняк". Этот особняк виртуален. Но в то же время он совершенно реален. Там обитают особые люди. Они не умнее прочих. Хотя многие – да. Они точно не красивее других. Просто ухоженнее. Они стопроцентно не порядочнее. Они часто богаче или образованнее. Но не это делает их особыми. Особыми их делает сознание себя особыми", – написал он.
"Парадоксально – девяносто процентов из этих "особых" называют себя европейцами и просвещенными либералами. Исповедуют идеи демократии. Равенства. Справедливости. Но в глубине души презирают своих недостаточно успешных, недостаточно "продвинутых", "темных" соплеменников", – считает режиссер.
"Кто с мечом к нам придет": поле боя — культура
По его мнению, "особые" могут быть объединены в два подкласса: люди при деньгах или возможностях и условное интеллектуально-интеллигентское сословие.
«
"Так образовался союз денежно успешных плебеев и денежно бездарных интеллигентов. И, пожалуй, нет и не может быть теснее союза - склеивает два этих класса не выгода, а беда: одиночество в собственной стране. То самое сознание себя "особыми". Ибо и те и другие, неистово презирая друг друга, еще более неистово презирают собственный народ", - пишет Богомолов.
Режиссер отметил, что начало спецоперации на Украине
заставило "элиту" страдать по прошлой беззаботной жизни.
"Не кровь пролитую оплакивают. Свой счастливый смех оплакивают. Свои винировые улыбки. Свою безмятежную жизнь. Свой рай", - пояснил он.
Русофобия становится все дороже
По словам Богомолова, сейчас надо прекратить заниматься рефлексией по утраченному прошлому, так как "поезд истории пошел по иным рельсам".
"Пора оставить страдания о прошлом. Оно должно умереть не только физически. Оно должно умереть в сердцах живущих. Мертвое должно умереть дважды... В настоящем есть смысл и цель. И правда, и дух. И подлинность. Надо только суметь выйти из "особняка", засучить рукава, и работать, и жить, и верить. Надо отбросить презрение к своей стране и своему народу и услышать гул истории и голос людей", - полагает он.
Знакомая песня релоканта: моя страна не может быть сверхдержавой