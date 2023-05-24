https://ria.ru/20230524/bogomolov-1873771026.html

Богомолов написал статью с осуждением элиты

Богомолов написал статью с осуждением элиты - РИА Новости, 24.05.2023

Богомолов написал статью с осуждением элиты

Театральный режиссер Константин Богомолов написал статью, в которой говорит, что в российском обществе сформировалась каста "особых русских", которые хоть и... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T08:11

2023-05-24T08:11

2023-05-24T08:59

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Театральный режиссер Константин Богомолов написал статью, в которой говорит, что в российском обществе сформировалась каста "особых русских", которые хоть и исповедуют демократические ценности, но презирают обычных "темных" соотечественников, при этом после начала спецоперации эта элита оказалась в растерянности и скорбит о прошлой жизни, вместо того чтобы отбросить презрение к своей стране и начать работать. В своей статье для РИА Новости "Диетическое горе" Богомолов написал, что в России есть "особый мир". "Страна внутри страны. Сообщество внутри общества. Мир "особых русских". Назовем его "особняк". Этот особняк виртуален. Но в то же время он совершенно реален. Там обитают особые люди. Они не умнее прочих. Хотя многие – да. Они точно не красивее других. Просто ухоженнее. Они стопроцентно не порядочнее. Они часто богаче или образованнее. Но не это делает их особыми. Особыми их делает сознание себя особыми", – написал он. "Парадоксально – девяносто процентов из этих "особых" называют себя европейцами и просвещенными либералами. Исповедуют идеи демократии. Равенства. Справедливости. Но в глубине души презирают своих недостаточно успешных, недостаточно "продвинутых", "темных" соплеменников", – считает режиссер. По его мнению, "особые" могут быть объединены в два подкласса: люди при деньгах или возможностях и условное интеллектуально-интеллигентское сословие. "Так образовался союз денежно успешных плебеев и денежно бездарных интеллигентов. И, пожалуй, нет и не может быть теснее союза - склеивает два этих класса не выгода, а беда: одиночество в собственной стране. То самое сознание себя "особыми". Ибо и те и другие, неистово презирая друг друга, еще более неистово презирают собственный народ", - пишет Богомолов. Режиссер отметил, что начало спецоперации на Украине заставило "элиту" страдать по прошлой беззаботной жизни. "Не кровь пролитую оплакивают. Свой счастливый смех оплакивают. Свои винировые улыбки. Свою безмятежную жизнь. Свой рай", - пояснил он. По словам Богомолова, сейчас надо прекратить заниматься рефлексией по утраченному прошлому, так как "поезд истории пошел по иным рельсам". "Пора оставить страдания о прошлом. Оно должно умереть не только физически. Оно должно умереть в сердцах живущих. Мертвое должно умереть дважды... В настоящем есть смысл и цель. И правда, и дух. И подлинность. Надо только суметь выйти из "особняка", засучить рукава, и работать, и жить, и верить. Надо отбросить презрение к своей стране и своему народу и услышать гул истории и голос людей", - полагает он. Читайте полный текст статьи Константина Богомолова >>

https://ria.ru/20230513/slovo-1871424128.html

https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html

https://ria.ru/20230406/indiya-1863305867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, константин богомолов, культура, новости культуры