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В Лондоне десятки бездомных столкнулись с выселением из-за концерта Бейонсе - РИА Новости, 24.05.2023
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Шоубиз
 
03:48 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/beyonse-1873674314.html
В Лондоне десятки бездомных столкнулись с выселением из-за концерта Бейонсе
В Лондоне десятки бездомных столкнулись с выселением из-за концерта Бейонсе - РИА Новости, 24.05.2023
В Лондоне десятки бездомных столкнулись с выселением из-за концерта Бейонсе
Десятки бездомных семей выселят из лондонского отеля Travelodge из-за наплыва зрителей на концерт певицы Бейонсе, сообщает The Guardian. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T03:48
2023-05-24T03:48
шоубиз
лондон
жилье
знаменитости
бейонсе ноулз
музыка
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 24 май – РИА Новости. Десятки бездомных семей выселят из лондонского отеля Travelodge из-за наплыва зрителей на концерт певицы Бейонсе, сообщает The Guardian."Я страдаю от беспокойства, поэтому у меня была паническая атака, и я буквально просто плакала", – отреагировала одна из оставшихся без жилья женщин. По данным источника, с выселением столкнулись примерно 30 семей. Сейчас им ищут альтернативное жилье. Общественные деятели пообещали решить ситуацию с проживанием своих подопечных в ближайшее время.В издании отмечают, что в отеле забронировано около 100 номеров местным городским советом для бездомных, некоторые из которых живут по шесть человек в одной комнате. Бейонсе даст несколько концертов в Лондоне в рамках тура Renaissance. Она запланировала выступить в период с 29 мая по четвертое июня на стадионе Tottenham Hotspur.
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лондон, жилье, знаменитости, бейонсе ноулз, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Лондон, Жилье, Знаменитости, Бейонсе Ноулз, Музыка, Новости шоу-бизнеса
В Лондоне десятки бездомных столкнулись с выселением из-за концерта Бейонсе

Примерно 30 семей будут выселены из лондонского отеля на время тура Бейонсе

© AP Photo / Chris PizzelloБейонсе на 63-й ежегодной премии "Грэмми"
Бейонсе на 63-й ежегодной премии Грэмми - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Chris Pizzello
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МОСКВА, 24 май – РИА Новости. Десятки бездомных семей выселят из лондонского отеля Travelodge из-за наплыва зрителей на концерт певицы Бейонсе, сообщает The Guardian.
«
"Я страдаю от беспокойства, поэтому у меня была паническая атака, и я буквально просто плакала", – отреагировала одна из оставшихся без жилья женщин.
По данным источника, с выселением столкнулись примерно 30 семей. Сейчас им ищут альтернативное жилье. Общественные деятели пообещали решить ситуацию с проживанием своих подопечных в ближайшее время.
В издании отмечают, что в отеле забронировано около 100 номеров местным городским советом для бездомных, некоторые из которых живут по шесть человек в одной комнате.
Бейонсе даст несколько концертов в Лондоне в рамках тура Renaissance. Она запланировала выступить в период с 29 мая по четвертое июня на стадионе Tottenham Hotspur.
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ШоубизЛондонЖильеЗнаменитостиБейонсе НоулзМузыкаНовости шоу-бизнеса
 
 
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