https://ria.ru/20230524/beyonse-1873674314.html

В Лондоне десятки бездомных столкнулись с выселением из-за концерта Бейонсе

В Лондоне десятки бездомных столкнулись с выселением из-за концерта Бейонсе - РИА Новости, 24.05.2023

В Лондоне десятки бездомных столкнулись с выселением из-за концерта Бейонсе

Десятки бездомных семей выселят из лондонского отеля Travelodge из-за наплыва зрителей на концерт певицы Бейонсе, сообщает The Guardian. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T03:48

2023-05-24T03:48

2023-05-24T03:48

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МОСКВА, 24 май – РИА Новости. Десятки бездомных семей выселят из лондонского отеля Travelodge из-за наплыва зрителей на концерт певицы Бейонсе, сообщает The Guardian."Я страдаю от беспокойства, поэтому у меня была паническая атака, и я буквально просто плакала", – отреагировала одна из оставшихся без жилья женщин. По данным источника, с выселением столкнулись примерно 30 семей. Сейчас им ищут альтернативное жилье. Общественные деятели пообещали решить ситуацию с проживанием своих подопечных в ближайшее время.В издании отмечают, что в отеле забронировано около 100 номеров местным городским советом для бездомных, некоторые из которых живут по шесть человек в одной комнате. Бейонсе даст несколько концертов в Лондоне в рамках тура Renaissance. Она запланировала выступить в период с 29 мая по четвертое июня на стадионе Tottenham Hotspur.

https://ria.ru/20220729/beyonse-1805774775.html

лондон

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лондон, жилье, знаменитости, бейонсе ноулз, музыка, новости шоу-бизнеса