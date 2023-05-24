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В Лондоне десятки бездомных столкнулись с выселением из-за концерта Бейонсе
В Лондоне десятки бездомных столкнулись с выселением из-за концерта Бейонсе - РИА Новости, 24.05.2023
В Лондоне десятки бездомных столкнулись с выселением из-за концерта Бейонсе
Десятки бездомных семей выселят из лондонского отеля Travelodge из-за наплыва зрителей на концерт певицы Бейонсе, сообщает The Guardian. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T03:48
2023-05-24T03:48
2023-05-24T03:48
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МОСКВА, 24 май – РИА Новости. Десятки бездомных семей выселят из лондонского отеля Travelodge из-за наплыва зрителей на концерт певицы Бейонсе, сообщает The Guardian."Я страдаю от беспокойства, поэтому у меня была паническая атака, и я буквально просто плакала", – отреагировала одна из оставшихся без жилья женщин. По данным источника, с выселением столкнулись примерно 30 семей. Сейчас им ищут альтернативное жилье. Общественные деятели пообещали решить ситуацию с проживанием своих подопечных в ближайшее время.В издании отмечают, что в отеле забронировано около 100 номеров местным городским советом для бездомных, некоторые из которых живут по шесть человек в одной комнате. Бейонсе даст несколько концертов в Лондоне в рамках тура Renaissance. Она запланировала выступить в период с 29 мая по четвертое июня на стадионе Tottenham Hotspur.
https://ria.ru/20220729/beyonse-1805774775.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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лондон, жилье, знаменитости, бейонсе ноулз, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Лондон, Жилье, Знаменитости, Бейонсе Ноулз, Музыка, Новости шоу-бизнеса
В Лондоне десятки бездомных столкнулись с выселением из-за концерта Бейонсе
Примерно 30 семей будут выселены из лондонского отеля на время тура Бейонсе