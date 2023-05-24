https://ria.ru/20230524/bespilotniki-1873762429.html

Минобороны показало украинские БПЛА, сбитые российскими военными

Минобороны показало украинские БПЛА, сбитые российскими военными - РИА Новости, 24.05.2023

Минобороны показало украинские БПЛА, сбитые российскими военными

Российские военнослужащие Западного военного округа смогли сбить украинские беспилотники из стрелкового оружия, свидетельствует видео в Telegram-канале... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T05:05

2023-05-24T05:05

2023-05-24T06:27

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

шак-12

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие Западного военного округа смогли сбить украинские беспилотники из стрелкового оружия, свидетельствует видео в Telegram-канале Минобороны.Командир отделения взвода охраны с позывным "Леопольд" во время боевого дежурства заметил приближавшийся к стоянке вертолетов украинский беспилотник "Лелека-100". Как уточнили в Минобороны, с помощью этого аппарата противник пытался выведать месторасположение российской авиации. Дрон, по словам "Леопольда", шел на предельно низкой высоте. "Доложил по рации сразу же. Командир сказал открывать огонь по нему. Это "Лелека-100" — украинский беспилотник. Предназначен для разведки. Таких случаев немного, но бывают на самом деле. Историй много об этом слышал. Сам тоже не ожидал увидеть его", — рассказал командир отделения. Рядовой Максим обнаружил низколетящий вражеский беспилотник, будучи на посту по контролю за воздушным пространством. Он попросил своего напарника Сергея нацелиться на аппарат "дронобоем", а сам пошел доложить командиру. После получения от командира указания уничтожить беспилотник, Максим с напарником сбили его."Я вышел, сказал напарнику, чтобы он его с орудия начал уничтожать, он нацелился, приостановил его. В этот момент я с ПК (пулемет Калашникова. — Прим. ред.) по нему открыл огонь. И он начал падать. Пошли осмотреть его на снаряды. Обнаружили, что снарядов не было. Взяли этот самолет, принесли", — поведал Максим.При этом, добавил военный, он находился на посту и не уходил с него, наблюдая за другими БПЛА."Я прицелился на саму камеру, нажал на спусковой механизм. Электромагнитный импульс излучения попадает в камеру и глушит ее, чтобы не видно было самого видео. Потом беспилотник потихоньку начинает садиться. Мой напарник с пулемета начинает ее уже расстреливать", — рассказал стрелок Сергей.Для него это первый сбитый беспилотник. Военный признался, что волновался, но оказался рад результату. После того, как бойцы осмотрели сбитый аппарат на наличие снарядов, они отключили на нем камеру и аккумулятор, чтобы противник не вышел на российские позиции через пеленгующую систему. Еще один беспилотник пытался засечь позиции российской гаубичной батареи, чтобы противник мог открыть ответный огонь. Один из бойцов расчета сержант Эльсевар, подававший снаряды, обнаружил над позициями батареи беспилотник и по внешним признакам определил, что он принадлежит украинской стороне. Как уточнил Эльсевар, расчету заранее рассказали, как выглядят украинские беспилотники и чем они отличаются от российских. Артиллеристу удалось сбить аппарат из автомата АК-12. После уничтожения разведывательного беспилотника расчет гаубицы продолжил стрельбу, чтобы выполнить задачу."Я попал в него. Он задымился и начал падать вниз. Он упал, мы искали его и нашли… У него двигатель задымился и он начал просто падать. По круговой пикировал вниз. Ветром его сдувало в правую сторону, метрах в 200-300 он упал. Он сгоревший был посередине, куда я попал, там плата и камера сгорели", — сообщил Эльсевар.Для предотвращения утечки собственных координат, военные убедились, что сбитый дрон выключен.

https://ria.ru/20230524/podpole-1873761482.html

https://ria.ru/20230524/spetsoperatsiya-1873762082.html

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безопасность, россия, шак-12