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На подлете к Белгороду сбили беспилотник - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/bespilotnik-1873862895.html
На подлете к Белгороду сбили беспилотник
На подлете к Белгороду сбили беспилотник - РИА Новости, 24.05.2023
На подлете к Белгороду сбили беспилотник
Беспилотник сбит ПВО в Белгородском районе на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:12
2023-05-24T14:12
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
белгородская область
ситуация в днр и лнр
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Беспилотник сбит ПВО в Белгородском районе на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Он сообщил, что последствия на земле от падения беспилотника уточняют оперативные службы.
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белгород
белгородский район
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
На подлете к Белгороду сбили беспилотник

Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду система ПВО сбила беспилотник

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Владимир Корнев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Беспилотник сбит ПВО в Белгородском районе на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
Он сообщил, что последствия на земле от падения беспилотника уточняют оперативные службы.
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В Белгородской области отразили массированную атаку беспилотников
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районВячеслав ГладковБелгородская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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