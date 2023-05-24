https://ria.ru/20230524/benzin-1873811902.html
В Минэнерго заявили, что не рассматривают вопрос запрета экспорта бензина
В Минэнерго заявили, что не рассматривают вопрос запрета экспорта бензина - РИА Новости, 24.05.2023
В Минэнерго заявили, что не рассматривают вопрос запрета экспорта бензина
Минэнерго России не рассматривает запрет экспорта бензина, обсуждается только его снижение, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, выступая на... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:24
2023-05-24T11:24
2023-05-24T11:40
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
бензин
николай шульгинов
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Минэнерго России не рассматривает запрет экспорта бензина, обсуждается только его снижение, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, выступая на Евразийском экономическом форуме.Агентство Рейтер 23 мая со ссылкой на источники в правительстве и отрасли сообщило, что правительство РФ рассматривает ввод запрета на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке, а также рост цен после решения сократить топливный демпфер для НПЗ."(Это - ред.) не так. Да, в последние время наблюдали рост цен на моторные топлива на бирже, но в последнюю неделю этот рост сократился. И слово "запрет" мы не упоминаем, мы говорим про ограничение. Министерство энергетики дает рекомендации нашим компаниям по наращиванию предложения и ограничению экспорта, снижению экспорта, но не запрет", - прокомментировал эту информацию министр.РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.
https://ria.ru/20230516/benzin-1872221530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), бензин, николай шульгинов
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Бензин, Николай Шульгинов
В Минэнерго заявили, что не рассматривают вопрос запрета экспорта бензина
Министр энергетики Шульгинов: Минэнерго не рассматривает вопрос запрета экспорта бензина
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Минэнерго России не рассматривает запрет экспорта бензина, обсуждается только его снижение, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, выступая на Евразийском экономическом форуме.
Агентство Рейтер 23 мая со ссылкой на источники в правительстве и отрасли сообщило, что правительство РФ рассматривает ввод запрета на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке, а также рост цен после решения сократить топливный демпфер для НПЗ.
"(Это - ред.) не так. Да, в последние время наблюдали рост цен на моторные топлива на бирже, но в последнюю неделю этот рост сократился. И слово "запрет" мы не упоминаем, мы говорим про ограничение. Министерство энергетики дает рекомендации нашим компаниям по наращиванию предложения и ограничению экспорта, снижению экспорта, но не запрет", - прокомментировал эту информацию министр.
РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.
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