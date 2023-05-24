https://ria.ru/20230524/belgorod-1873891837.html

Более 500 строений пострадали в результате диверсии в Белгородской области

Более 500 строений пострадали в результате диверсии в Белгородской области - РИА Новости, 24.05.2023

Более 500 строений пострадали в результате диверсии в Белгородской области

Более 500 различных строений оказались повреждены после атаки диверсантов в Белгородской области, сообщил глава администрации Грайворонского городского округа... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T16:04

2023-05-24T16:04

2023-05-24T16:26

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

россия

грайворон

ситуация в днр и лнр

украина

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 24 мая — РИА Новости. Более 500 различных строений оказались повреждены после атаки диверсантов в Белгородской области, сообщил глава администрации Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев. "В одном Грайвороне, по предварительным подсчетам, где-то... около, наверное, 200 пострадало в разной степени и жилых домов, и хозяйственных, и производства какого-то, и магазинов... административных зданий... Более 500, это точно, различных домов, магазинов разрушено (по всему округу - ред.) ", - рассказал Бондарев. Он отметил, что самые существенные разрушения зафиксированы в Козинке. "Потому что загоняли во дворы технику, окапывались, рыли окопы... Рушили дома, жгли", - отметил глава администрации. Он добавил, что в детском саду в Замостье в окне торчит боевая часть "Урагана", вызваны саперы. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали. Как сообщил утром в среду губернатор Вячеслав Гладков, девять человек остаются в больницах, из них трое в реанимации.

https://ria.ru/20230524/diversanty-1873880933.html

https://ria.ru/20230524/diversanty-1873830030.html

белгородская область

россия

грайворон

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, белгородская область, россия, грайворон, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины