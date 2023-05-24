https://ria.ru/20230524/belgorod-1873891837.html
Более 500 строений пострадали в результате диверсии в Белгородской области
Более 500 строений пострадали в результате диверсии в Белгородской области - РИА Новости, 24.05.2023
Более 500 строений пострадали в результате диверсии в Белгородской области
Более 500 различных строений оказались повреждены после атаки диверсантов в Белгородской области, сообщил глава администрации Грайворонского городского округа... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:04
2023-05-24T16:04
2023-05-24T16:26
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
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грайворон
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 24 мая — РИА Новости. Более 500 различных строений оказались повреждены после атаки диверсантов в Белгородской области, сообщил глава администрации Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев. "В одном Грайвороне, по предварительным подсчетам, где-то... около, наверное, 200 пострадало в разной степени и жилых домов, и хозяйственных, и производства какого-то, и магазинов... административных зданий... Более 500, это точно, различных домов, магазинов разрушено (по всему округу - ред.) ", - рассказал Бондарев. Он отметил, что самые существенные разрушения зафиксированы в Козинке. "Потому что загоняли во дворы технику, окапывались, рыли окопы... Рушили дома, жгли", - отметил глава администрации. Он добавил, что в детском саду в Замостье в окне торчит боевая часть "Урагана", вызваны саперы. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали. Как сообщил утром в среду губернатор Вячеслав Гладков, девять человек остаются в больницах, из них трое в реанимации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Россия, Грайворон, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
Более 500 строений пострадали в результате диверсии в Белгородской области
Глава Грайворонского округа Бондарев: более 500 домов повреждены при атаке украинской ДРГ
БЕЛГОРОД, 24 мая — РИА Новости. Более 500 различных строений оказались повреждены после атаки диверсантов в Белгородской области, сообщил глава администрации Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев.
"В одном Грайвороне, по предварительным подсчетам, где-то... около, наверное, 200 пострадало в разной степени и жилых домов, и хозяйственных, и производства какого-то, и магазинов... административных зданий... Более 500, это точно, различных домов, магазинов разрушено (по всему округу - ред.) ", - рассказал Бондарев. Он отметил, что самые существенные разрушения зафиксированы в Козинке. "Потому что загоняли во дворы технику, окапывались, рыли окопы... Рушили дома, жгли", - отметил глава администрации.
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Он добавил, что в детском саду в Замостье в окне торчит боевая часть "Урагана", вызваны саперы.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ
объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК
РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.
По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали. Как сообщил утром в среду губернатор Вячеслав Гладков
, девять человек остаются в больницах, из них трое в реанимации.
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