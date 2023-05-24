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В Белгородской области более 550 человек остаются в ПВР после атаки ДРГ - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:29 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/belgorod-1873790712.html
В Белгородской области более 550 человек остаются в ПВР после атаки ДРГ
В Белгородской области более 550 человек остаются в ПВР после атаки ДРГ - РИА Новости, 24.05.2023
В Белгородской области более 550 человек остаются в ПВР после атаки ДРГ
Больше 550 жителей Грайворонского округа, эвакуированных после захода диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область, остаются в пунктах временного... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:29
2023-05-24T10:29
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Больше 550 жителей Грайворонского округа, эвакуированных после захода диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область, остаются в пунктах временного размещения, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков в среду. "В пунктах временного размещения из Грайворонского округа - более 550 человек в Старом Осколе, в Ракитном, в Ивне и в Строителе. Тоже надеюсь, что как только силовики завершат зачистку территории и разрешат, вы сможете вернуться в свои дома", — сообщил Гладков. По словам губернатора, общий подсчет ущерба продолжается. Подомовой обход территории власти планируют начать в среду, потому что во вторник было ещё опасно. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов пострадали один мирный житель погиб, еще 13 пострадали. На утро среды, в больницах остаются девять человек, включая троих в реанимации. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области более 550 человек остаются в ПВР после атаки ДРГ

Гладков: 550 жителей Белгородской области, эвакуированных из-за атаки ДРГ, остаются в ПВР

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramСитуация в Белгородской области после атаки украинской ДРГ
Ситуация в Белгородской области после атаки украинской ДРГ - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Ситуация в Белгородской области после атаки украинской ДРГ
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ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Больше 550 жителей Грайворонского округа, эвакуированных после захода диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область, остаются в пунктах временного размещения, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков в среду.
«
"В пунктах временного размещения из Грайворонского округа - более 550 человек в Старом Осколе, в Ракитном, в Ивне и в Строителе. Тоже надеюсь, что как только силовики завершат зачистку территории и разрешат, вы сможете вернуться в свои дома", — сообщил Гладков.
По словам губернатора, общий подсчет ущерба продолжается. Подомовой обход территории власти планируют начать в среду, потому что во вторник было ещё опасно.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов.
По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов пострадали один мирный житель погиб, еще 13 пострадали. На утро среды, в больницах остаются девять человек, включая троих в реанимации. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.
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