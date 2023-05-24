https://ria.ru/20230524/belgorod-1873790712.html

В Белгородской области более 550 человек остаются в ПВР после атаки ДРГ

В Белгородской области более 550 человек остаются в ПВР после атаки ДРГ - РИА Новости, 24.05.2023

В Белгородской области более 550 человек остаются в ПВР после атаки ДРГ

Больше 550 жителей Грайворонского округа, эвакуированных после захода диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область, остаются в пунктах временного... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T10:29

2023-05-24T10:29

2023-05-24T10:29

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Больше 550 жителей Грайворонского округа, эвакуированных после захода диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область, остаются в пунктах временного размещения, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков в среду. "В пунктах временного размещения из Грайворонского округа - более 550 человек в Старом Осколе, в Ракитном, в Ивне и в Строителе. Тоже надеюсь, что как только силовики завершат зачистку территории и разрешат, вы сможете вернуться в свои дома", — сообщил Гладков. По словам губернатора, общий подсчет ущерба продолжается. Подомовой обход территории власти планируют начать в среду, потому что во вторник было ещё опасно. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов пострадали один мирный житель погиб, еще 13 пострадали. На утро среды, в больницах остаются девять человек, включая троих в реанимации. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков