https://ria.ru/20230524/belgorod-1873779834.html

Белгородский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при атаке ДРГ

Белгородский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при атаке ДРГ - РИА Новости, 24.05.2023

Белгородский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при атаке ДРГ

Девять человек остаются в больницах после атаки украинской диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область, из них трое в реанимации, сообщил в... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T09:31

2023-05-24T09:31

2023-05-24T09:42

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150640/27/1506402725_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_fd1baf58cefd8320a29c9aaf3350845e.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Девять человек остаются в больницах после атаки украинской диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область, из них трое в реанимации, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."В больницах находятся девять человек: три человека в реанимации в тяжелом состоянии, шесть человек уже в отделениях. Врачи на месте, профессионально оказывают максимальную помощь, помогают нашим жителям поскорее встать на ноги", - написал Гладков.В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов.По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов пострадали один мирный житель погиб, еще 13 пострадали. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков