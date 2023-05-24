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Белгородский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при атаке ДРГ - РИА Новости, 24.05.2023
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09:31 24.05.2023 (обновлено: 09:42 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/belgorod-1873779834.html
Белгородский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при атаке ДРГ
Белгородский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при атаке ДРГ - РИА Новости, 24.05.2023
Белгородский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при атаке ДРГ
Девять человек остаются в больницах после атаки украинской диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область, из них трое в реанимации, сообщил в... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T09:31
2023-05-24T09:42
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Девять человек остаются в больницах после атаки украинской диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область, из них трое в реанимации, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."В больницах находятся девять человек: три человека в реанимации в тяжелом состоянии, шесть человек уже в отделениях. Врачи на месте, профессионально оказывают максимальную помощь, помогают нашим жителям поскорее встать на ноги", - написал Гладков.В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов.По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов пострадали один мирный житель погиб, еще 13 пострадали. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Белгородский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при атаке ДРГ

Гладков: девять человек остаются в больницах после атаки ДРГ в Белгородской области

© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
Врач проверяет капельницу. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Девять человек остаются в больницах после атаки украинской диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область, из них трое в реанимации, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"В больницах находятся девять человек: три человека в реанимации в тяжелом состоянии, шесть человек уже в отделениях. Врачи на месте, профессионально оказывают максимальную помощь, помогают нашим жителям поскорее встать на ноги", - написал Гладков.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов.
По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов пострадали один мирный житель погиб, еще 13 пострадали. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.
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