https://ria.ru/20230524/bayden-1873834479.html

"Какой позор". В США пришли в шок от слов Байдена о Зеленском

"Какой позор". В США пришли в шок от слов Байдена о Зеленском - РИА Новости, 24.05.2023

"Какой позор". В США пришли в шок от слов Байдена о Зеленском

Пользователи Twitter раскритиковали президента США, заявившего, что американцы в восторге от достижений его украинского коллеги Владимира Зеленского. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T12:30

2023-05-24T12:30

2023-05-24T14:08

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сша

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента США, заявившего, что американцы в восторге от достижений его украинского коллеги Владимира Зеленского. "Развязывание конфликта не должно вызывать благоговение", — написал один из комментаторов. "Сколько еще денег наших налогоплательщиков он отдаст Украине?" — поинтересовался другой. "В восторге от чего? Принятия миллиардов долларов США?" — возмутился третий. "Мы не в восторге от того, что вы подталкиваете нас к третьей мировой войне. Ваш прокси-конфликт — дорогостоящий и бессмысленный для нас", — поделился мнением еще один пользователь. "Какой позор", — заключили читатели. Западные политики регулярно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно снабжают Киев оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь "ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа".

https://ria.ru/20230524/zelenskiy-1873775235.html

https://ria.ru/20230524/ukraina-1873782917.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский