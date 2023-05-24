https://ria.ru/20230524/bayden-1873834479.html
"Какой позор". В США пришли в шок от слов Байдена о Зеленском
"Какой позор". В США пришли в шок от слов Байдена о Зеленском - РИА Новости, 24.05.2023
"Какой позор". В США пришли в шок от слов Байдена о Зеленском
Пользователи Twitter раскритиковали президента США, заявившего, что американцы в восторге от достижений его украинского коллеги Владимира Зеленского. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:30
2023-05-24T12:30
2023-05-24T14:08
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владимир зеленский
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента США, заявившего, что американцы в восторге от достижений его украинского коллеги Владимира Зеленского. "Развязывание конфликта не должно вызывать благоговение", — написал один из комментаторов. "Сколько еще денег наших налогоплательщиков он отдаст Украине?" — поинтересовался другой. "В восторге от чего? Принятия миллиардов долларов США?" — возмутился третий. "Мы не в восторге от того, что вы подталкиваете нас к третьей мировой войне. Ваш прокси-конфликт — дорогостоящий и бессмысленный для нас", — поделился мнением еще один пользователь. "Какой позор", — заключили читатели. Западные политики регулярно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно снабжают Киев оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь "ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа".
https://ria.ru/20230524/zelenskiy-1873775235.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский
"Какой позор". В США пришли в шок от слов Байдена о Зеленском
Пользователи Twitter осудили слова Байдена о восторге США от деятельности Зеленского
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента США, заявившего, что американцы в восторге от достижений его украинского коллеги Владимира Зеленского.
"Развязывание конфликта не должно вызывать благоговение", — написал один из комментаторов.
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"Сколько еще денег наших налогоплательщиков он отдаст Украине?" — поинтересовался другой.
"В восторге от чего? Принятия миллиардов долларов США?" — возмутился третий.
"Мы не в восторге от того, что вы подталкиваете нас к третьей мировой войне. Ваш прокси-конфликт — дорогостоящий и бессмысленный для нас", — поделился мнением еще один пользователь.
"Какой позор", — заключили читатели.
Западные политики регулярно говорят о том, что Украина должна победить Россию
на поле боя, и все более активно снабжают Киев оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь "ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа".
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