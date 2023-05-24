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Новое приложение банка "Открытие" появилось в App Store - РИА Новости, 24.05.2023
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19:12 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/bank-1873944811.html
Новое приложение банка "Открытие" появилось в App Store
Новое приложение банка "Открытие" появилось в App Store - РИА Новости, 24.05.2023
Новое приложение банка "Открытие" появилось в App Store
Новое мобильное приложение банка "Открытие" появилось в магазине приложений App Store, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T19:12
2023-05-24T19:12
экономика
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евросоюз
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технологии
санкции
санкции в отношении россии
открытие (банк)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Новое мобильное приложение банка "Открытие" появилось в магазине приложений App Store, выяснил корреспондент РИА Новости. Новое приложение называется Elixir. Согласно описанию в магазине приложений, оно нужно для отслеживания платежей по различным документам и, например, штрафам, однако внутри выглядит почти как и прежнее приложение банка. Банк предлагает скачать приложение по ссылке из смс. Кроме того, его можно найти и самостоятельно в магазине приложений. В апреле прошлого года приложение банка "Открытие" стало недоступно в магазинах приложений Google Play, AppGallery и App Store. Также в апреле ЕС расширил санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и банка "Открытие".
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экономика, google, евросоюз, втб, технологии, санкции, санкции в отношении россии, открытие (банк), apple, apple ios, россия
Экономика, Google, Евросоюз, ВТБ, Технологии, Санкции, Санкции в отношении России, Открытие (банк), Apple, Apple iOS, Россия
Новое приложение банка "Открытие" появилось в App Store

Новое мобильное приложение банка "Открытие" под названием Elixir появилось в App Store

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфис банка "Открытие" в Москве
Офис банка Открытие в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Офис банка "Открытие" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Новое мобильное приложение банка "Открытие" появилось в магазине приложений App Store, выяснил корреспондент РИА Новости.
Новое приложение называется Elixir. Согласно описанию в магазине приложений, оно нужно для отслеживания платежей по различным документам и, например, штрафам, однако внутри выглядит почти как и прежнее приложение банка.
Банк предлагает скачать приложение по ссылке из смс. Кроме того, его можно найти и самостоятельно в магазине приложений.
В апреле прошлого года приложение банка "Открытие" стало недоступно в магазинах приложений Google Play, AppGallery и App Store. Также в апреле ЕС расширил санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и банка "Открытие".
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ЭкономикаGoogleЕвросоюзВТБТехнологииСанкцииСанкции в отношении РоссииОткрытие (банк)AppleApple iOSРоссия
 
 
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