https://ria.ru/20230524/avariya-1873881484.html

Под Саратовом маршрутка врезалась в рекламный щит, есть пострадавшие

Под Саратовом маршрутка врезалась в рекламный щит, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.05.2023

Под Саратовом маршрутка врезалась в рекламный щит, есть пострадавшие

Маршрутный микроавтобус в Энгельсском районе Саратовской области съехал с дороги и врезался в рекламный щит, в результате пострадали семь человек, в том числе... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T15:25

2023-05-24T15:25

2023-05-24T15:29

происшествия

саратов

энгельсский район

саратовская область

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САРАТОВ, 24 мая - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус в Энгельсском районе Саратовской области съехал с дороги и врезался в рекламный щит, в результате пострадали семь человек, в том числе один ребенок, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале. "В 15.20 (14.20 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Энгельсском районе в поселке Приволжский на улице Гагарина, 13, водитель маршрутного такси №206 протаранил рекламный щит. В результате ДТП пострадали семь человек в том числе один ребенок. Пять человек госпитализированы в больницу, двое от госпитализации отказались", - написал Юрин.

https://ria.ru/20230125/dtp-1847440582.html

саратов

энгельсский район

саратовская область

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происшествия, саратов, энгельсский район, саратовская область