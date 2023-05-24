https://ria.ru/20230524/avariya-1873771557.html

В Хабаровске внедорожник провалился под землю из-за коммунальной аварии

В Хабаровске внедорожник провалился под землю из-за коммунальной аварии - РИА Новости, 24.05.2023

В Хабаровске внедорожник провалился под землю из-за коммунальной аварии

Внедорожник ушел под землю из-за коммунальной аварии в Хабаровске, сообщил РИА Новости главный инженер МУП города "Тепловые сети" Владимир Литвиненко. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T08:23

2023-05-24T08:23

2023-05-24T08:23

происшествия

хабаровск

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 24 мая - РИА Новости. Внедорожник ушел под землю из-за коммунальной аварии в Хабаровске, сообщил РИА Новости главный инженер МУП города "Тепловые сети" Владимир Литвиненко. Авария произошла днем в среду на улице Гайдара. Mitsubishi Pajero собирался выезжать с парковочного места, когда задние колеса ушли под землю. Яма в провалившемся асфальте заполнилась водой. "Проводились гидравлические испытания, был порыв, трассу подмыло, вот она (машина-ред.) и упала в воду под землю. Гидравлические испытания проводятся на температуре меньше 40 градусов, ее специально расхолаживают. Теплотрасса - это горячее водоснабжение и отопление, а испытания проводятся теплой водой. Сейчас мы вытаскиваем автомобиль аккуратно, будет экспертиза - будем расходиться по закону", - сообщил Литвиненко. По его словам, устранят последствия коммунальной аварии в течение 3-5 дней. Прокуратура Центрального района Хабаровска начала проверку инцидента в связи с порывом водопровода. "Будет дана оценка деятельности управляющей организации", - сообщает прокуратура Хабаровского края.

https://ria.ru/20230324/gazel-1860319021.html

хабаровск

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, хабаровск, хабаровский край