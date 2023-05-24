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В Хабаровске внедорожник провалился под землю из-за коммунальной аварии - РИА Новости, 24.05.2023
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08:23 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/avariya-1873771557.html
В Хабаровске внедорожник провалился под землю из-за коммунальной аварии
В Хабаровске внедорожник провалился под землю из-за коммунальной аварии - РИА Новости, 24.05.2023
В Хабаровске внедорожник провалился под землю из-за коммунальной аварии
Внедорожник ушел под землю из-за коммунальной аварии в Хабаровске, сообщил РИА Новости главный инженер МУП города "Тепловые сети" Владимир Литвиненко. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T08:23
2023-05-24T08:23
происшествия
хабаровск
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 24 мая - РИА Новости. Внедорожник ушел под землю из-за коммунальной аварии в Хабаровске, сообщил РИА Новости главный инженер МУП города "Тепловые сети" Владимир Литвиненко. Авария произошла днем в среду на улице Гайдара. Mitsubishi Pajero собирался выезжать с парковочного места, когда задние колеса ушли под землю. Яма в провалившемся асфальте заполнилась водой. "Проводились гидравлические испытания, был порыв, трассу подмыло, вот она (машина-ред.) и упала в воду под землю. Гидравлические испытания проводятся на температуре меньше 40 градусов, ее специально расхолаживают. Теплотрасса - это горячее водоснабжение и отопление, а испытания проводятся теплой водой. Сейчас мы вытаскиваем автомобиль аккуратно, будет экспертиза - будем расходиться по закону", - сообщил Литвиненко. По его словам, устранят последствия коммунальной аварии в течение 3-5 дней. Прокуратура Центрального района Хабаровска начала проверку инцидента в связи с порывом водопровода. "Будет дана оценка деятельности управляющей организации", - сообщает прокуратура Хабаровского края.
https://ria.ru/20230324/gazel-1860319021.html
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происшествия, хабаровск, хабаровский край
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край
В Хабаровске внедорожник провалился под землю из-за коммунальной аварии

Внедорожник Mitsubishi Pajero ушел под землю во время испытаний теплотрассы в Хабаровске

© РИА Новости / Е. Немировский | Перейти в медиабанкВид на город Хабаровск
Вид на город Хабаровск - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Е. Немировский
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ХАБАРОВСК, 24 мая - РИА Новости. Внедорожник ушел под землю из-за коммунальной аварии в Хабаровске, сообщил РИА Новости главный инженер МУП города "Тепловые сети" Владимир Литвиненко.
Авария произошла днем в среду на улице Гайдара. Mitsubishi Pajero собирался выезжать с парковочного места, когда задние колеса ушли под землю. Яма в провалившемся асфальте заполнилась водой.
«
"Проводились гидравлические испытания, был порыв, трассу подмыло, вот она (машина-ред.) и упала в воду под землю. Гидравлические испытания проводятся на температуре меньше 40 градусов, ее специально расхолаживают. Теплотрасса - это горячее водоснабжение и отопление, а испытания проводятся теплой водой. Сейчас мы вытаскиваем автомобиль аккуратно, будет экспертиза - будем расходиться по закону", - сообщил Литвиненко.
По его словам, устранят последствия коммунальной аварии в течение 3-5 дней.
Прокуратура Центрального района Хабаровска начала проверку инцидента в связи с порывом водопровода. "Будет дана оценка деятельности управляющей организации", - сообщает прокуратура Хабаровского края.
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